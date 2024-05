Sebastián Yatra: ¿En cuántos meses consiguió su gran cambio físico?

En los últimos años Sebastián Yatra había demostrado que el ejercicio se había convertido en parte fundamental de su día a día. Ahora es la revista masculina y deportes Men's Health España la que ha considerado al colombiano para su portada. Así lo dejó ver en sus redes sociales con unas sensuales fotos y una entrevista con la que actualiza a sus fanáticos sobre su futuro.

La publicación le dio tres meses a Sebastián para pulirse lo suficiente y estar en la tapa. El colombiano mostró este cambio, que consiste en mucha definición, especialmente en brazos y abdomen, y que queda a la vista en fotos con poca ropa.

Incluso, con su particular sentido del humor, se comparó con las portadas que protagonizaron sus amigos, el tenista Carlos Alcaraz y el cantante David Bisbal.

Fue en Instagram donde colgó la foto del antes y después, la cual recibió mucho elogios. Yatra confirmó que la condición que ha conseguida es la mejor que ha tenido en toda su vida. "Creo que estoy donde me gustaría estar. Si alguien me dijese: '¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?', no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien", explicó.

"Yo creo que así nunca me había visto. Había estado muy en forma cuando hice una serie para Netflix y en otros momentos de mucha intensidad, pero siempre como más flaquito. Es la primera vez que he podido agarrar más músculo. Y espero seguir así, porque esto es el principio de un cambio en mi estilo de vida", admitió el intérprete de Energía bacana. Es con esta vibra que ahora acepta todas las reuniones y presentaciones de trabajo.

Antes y Después pic.twitter.com/MYpx1CWXGI — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) May 21, 2024

Pero el estar en forma no solo es cuestión de pectorales grandes, también es un asunto de salud mental. Sebastián habla de esto en la entrevista como un pilar fundamental en su vida. Por eso cuenta que va a terapia seguido. "Yo he ido al psicólogo más por temas de mujeres y de amores... Ese ha sido más mi tema desde chiquito. La parte de la carrera y de la música nunca me ha dado tantos problemas. Pero es parte de la salud, sin duda. El cerebro es otro músculo y hay que entrenarlo".

Sebastián tuvo asesoría nutricional y deportiva a lo largo de este reto.

