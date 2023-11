Sebastián Cordero se quitó un peso de encima

La imagen del director de cine ecuatoriano Sebastián Cordero ha tenido un gran cambio. Ahora se lo ve con menos cabello y peso. Está irreconocible. Durante su paso por el Guayafest contó que aprendió a cuidar su salud mientras trabajaba en la producción 'Al otro lado de la niebla', que se exhibió en el festival de cine.

“Fue un reto grande, porque el montañista Iván Vallejo, quien es parte de la cinta, me dijo dos meses antes del viaje (a Nepal) que si físicamente no estaba listo, la montaña me iba a pasar factura y que iba a sufrir. Llegué a 5.300 metros de altura. Para Iván era un paseo, para mí no. Me dio un poco de miedo y comencé a perder peso. Durante el proceso bajé aproximadamente 10 kilos, después me quedó el buen hábito de practicar ejercicios y comer saludable. Estoy contento con eso”.

Antes lucía así. Archivo

La película se narra en primera persona. “Más que un documental tipo reportaje sobre Iván, es un diálogo entre los dos sobre la vida, nuestras experiencias, los retos y las muertes alrededor nuestro”, expresa.

El director con Iván Vallejo. Juan Faustos

El ambateño Iván Vallejo es uno de los pocos que han escalado a la cima del Everest. Al cumplirse 20 años de esta hazaña y 20 del estreno de 'Ratas, ratones y rateros', ellos emprendieron el rodaje de este trabajo que se estrenará en enero del 2024. Ya está escribiendo su próximo largometraje para filmarlo en otro país. No revela detalles, ya que afirma ser supersticioso.

