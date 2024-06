Sean Penn: está feliz con la soltería, pero aburrido de los rodajes

El actor de 63 años se confesó en una entrevista con The New York Times, e la que habla de sus romances y de su trabajo

Dicen que el ser humano está hecho para ser feliz, y eso es lo que busca Sean Penn a sus 63 años. En ese empeño, asegura estar satisfecho con la soltería. Ha estado casado en tres ocasiones: con Madonna (1985-1989); Robin Wright (1996-2010), madre de sus hijos Dylan Frances Penn y Hopper Jack Penn; y Leila George D’Onofrio (2020-2021).

Don Goyo en cines: “Hemos retratado algo en extinción” Leer más

(Te puede interesar: Sean Penn quiere plasmar la verdad en Ucrania)

También ha sido relacionado sentimentalmente con las actrices Charlize Theron, Scarlett Johansson y Olga Korotyayeva.

Ahora, con el corazón en reposo, confiesa en una entrevista con The New York Times publicada el 22 de junio que su manera de ver el romance es diferente. “Simplemente soy libre. Si voy a estar en una relación, voy a seguir siendo libre, o no voy a estar en ella, y no voy a sufrir”, asegura. Y agrega: “No siento que el romance vaya a volver a romperme el corazón”.

Los viejos episodios de su vida han sido tan agitados, por decir lo menos, que incluso fue acusado de agredir a Madonna con un bate de béisbol, algo que sigue negando. “No sabía de qué demonios estaba hablando. Si golpeara a Mike Tyson en la cabeza con un bate de béisbol, iría al hospital. Madonna es alguien a quien quiero”, confiesa.

RELACIONADAS

El cine en la vida de Sean Penn

Premios Iris 2024: Bessy Granja y Televistazo fueron galardonados Leer más

La gran pantalla forma parte de su vida, aunque en la entrevista confiesa que la última vez que se divirtió en un set de grabación fue en 2008, durante el rodaje de Mi nombre es Harvey Milk. “Pasé 15 años miserable en los sets”, afirma. Y el dos veces ganador del premio Óscar lo explica así: “Estaba fingiendo mi camino y eso fue agotador”. Y continúa: “Sobre todo lo que pensaba era: ‘¿Qué hora es? ¿Cuándo nos vamos?’. Estaba seguro de que estaba harto, pero no sabía cómo iba a mantener mi casa o viajar libremente o cosas por el estilo si me detenía”, justifica.

Ahora, su amiga Dakota Johnson le envió el guion de Daddio, su nueva película juntos, cuyo estreno en cines está programado para el 28 de junio. “Sentí que esto podría ser una experiencia agradable y eso me importa ahora más que en el pasado”, una sentencia que, al parecer, sí se cumplió.

RELACIONADAS Pedro Pascal y Dakota Johnson sorprenden con un beso en las calles de New York

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!