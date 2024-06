Premios Iris 2024: Bessy Granja y Televistazo fueron galardonados

Ecuavisa se llevó dos premios Iris América 2024, en una gala desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria en días pasados. El reportaje 'El infierno del Darién' de la comunicadora Bessy Granja se destacó como la mejor historia periodística de TV, mientras que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio (del informativo Televistazo) fue la mejor cobertura de última hora.

Tras el reconocimiento por 'El infierno del Darién', José Hernández (director nacional de noticias de la cadena), quien asistió a la velada, manifestó: “Es un orgullo que comparto con el equipo de Ecuavisa, con Bessy. Para toda la prensa de Ecuador es realmente un gran estímulo”.

En este trabajo, Bessy y un equipo acompañaron a un grupo de migrantes ecuatorianos por la selva del Darién, que marca la frontera entre Panamá y Colombia. Se considera una de las rutas migratorias más peligrosas.

También fue reconocida la cobertura del asesinato de Fernando Villavicencio tras un mitín político en Quito, el 9 de agosto. “Este premio trae a la memoria momentos duros para Ecuador, momentos en los cuales un candidato a la Presidencia de la República fue asesinado. Hoy sabemos que fue por parte del narcotráfico. Estoy orgulloso por el equipo y orgulloso de recibir este premio a ese esfuerzo, a ese momento difícil para el periodismo del país”, expresó José Hernández.

Veintidós televisoras con 40 trabajos participaron. El jurado lo integraron María Casado Paredes (periodista y presidenta de la Academia de la Televisión), Manuel Campo Vidal, Hernán Zin, Alejandra Andrade y Jaime Santirso.

Los ganadores serán premiados con un viaje de cinco días a España en el cual harán un recorrido por las diferentes televisoras del país. Estos reconocimientos fueron creados por la Academia de Televisión y AIL en 2014.

Durante la ceremonia, el director nacional de noticias, José Hernández con otros galardonados. Cortesía

Según Bessy Granja, quien es parte de Ecuavisa desde hace 14 años, “este viaje a Panamá para ir a la selva del Darién se lo hizo en enero del 2023. Estuvimos cuatro días siguiendo el rastro de los ecuatorianos que utilizan este camino. Atraviesan varios países hasta llegar a la frontera México-Estados Unidos. Gente que va engañada. Nosotros visibilizamos que migraban familias de varias provincias, no solo las de comunidades indígenas”.

Se destapó que muchos se van por la inseguridad en todo sentido.

“Esta historia se la propuse a mi jefe regional, Rafael Hernández, quien me apoyó. Viajé sola porque se prefirió que me interne en la selva con un equipo de allá que conociera la zona. Para todos fue una gran experiencia. Fue la primera vez que postulé a estos premios. La convocatoria se abrió en marzo del 2024. Dios intervino en todo este proceso. No negaré que sentí miedo en el Darién porque existen muchos peligros”, añade.

Ella viajará a España para visitar las cadenas de TV y recibir capacitación.

Pronto el canal presentará cinco entregas en la frontera México-Estados Unidos. “Una especie de continuidad de lo que se hizo en el Darién”.

