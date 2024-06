Dayanna Monroy: "Ahora se viene lo que la vida me ponga en frente”

La ecuatoriana Dayanna Monroy que trabaja en Univisión 14, ganó tres premios Emmy. Los reconocimientos que se entregaron la noche del 15 de junio en San Francisco, donde reside, fueron por mejor anchor en español, breaking news y mejor cobertura sobre negocios (un especial de fraudes).

A EXPRESIONES le manifestó muy emocionada tras recibir los galardones “Ahora se viene lo que me ponga la vida en frente. En lo que me ponga yo me voy a montar. Obviamente en lo relacionado al periodismo. Este fue un año de adaptación y no puedo creer que ya haya pasado esto”.

Ella dejó su estabilidad laboral, la familia y el país. Aquello se dio en abril del 2023. Al inicio llegó a Los Ángeles con su esposo y su gato Comandante. Luego se mudó a San Francisco. Fue ascendida como anchor del informativo estelar. Por el trabajo hecho fue nominada a seis premios Emmy, reconocimientos a la industria de la televisión estadounidense. Logró 3.

Dayanna trabajó en Teleamazonas durante diez años.

Otros chismes del 17 de junio

¿Renier Izquierdo Dará la talla en la Farándula?

Para hoy está previsto el debut del cubano Renier Izquierdo como presentador de farándula en el espacio 'Detrás de las estrellas', del programa 'De casa en casa', de TC. La pregunta que la prensa rosa se plantea es, ¿dará la talla en ese rol? Tiene el asesoramiento del productor Marlon Acosta. Aunque él no podrá salvarlo de las críticas que seguramente le lloverán.

El Chane lanza gira en Guayaquil

El refrán popular expresa “De tal palo tal astilla”. El primogénito del cantante colombiano Lisandro Meza, El Chane, llega a Guayaquil. En esta ciudad lanza su gira El legado de un rey. El artista lleva el nombre de su popular padre y abuelo. Heredó el amor por la música, sobre todo por la cumbia. Su progenitor, quien procreó 15 hijos, falleció en diciembre del 2023 debido a un accidente cerebrovascular. Lisandro Jr. ha visitado el país en varias oportunidades y aprovechará para saborear ricos platillos de la cocina ecuatoriana.

