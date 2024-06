Dayanna Monroy logra tres premios Emmy

La comunicadora ecuatoriana Dayanna Monrroy, quien vive en San Francisco, y trabaja en Univisión 14, logró tres premios Emmy. La gala se desarrolló la noche del sábado 15 de junio en esa ciudad de Estados Unidos. Los reconocimientos fueron por mejor anchor en español, breaking news y mejor cobertura sobre negocios (un especial de fraudes).

“El periodismo me ha dado muchas cosas y me dio la oportunidad de poder gritar el nombre de mi país, tres veces. Yo soy de Ecuador. Se sintió tan bien. También, me dio la oportunidad de poder mirar hacia atrás y revisar por qué estoy aquí, pero sobre todo a reflexionar sobre el para qué estoy aquí", comentó.

Ella añadió: "En ambos casos mis pensamientos me llevan al mismo lugar. Yo estoy aquí gracias a la gente que me ha confiado sus historias y quiero seguir estando aquí por la gente. Mi voz siempre será usada para eso. Esto solo confirma el camino en esta nueva etapa. Puedo ser periodista donde haya historias y hay historia en todos los lugares donde mires bien”.

La comunicadora que laboró diez años en Teleamazonas se siente muy agradecida por el apoyo que su esposo, Pablo le ha dado.

“Cuando tenía mucha incertidumbre, nada de certezas y cuando eso hacía las noches largas, una persona me decía todos los días al oído: ‘en un año vas a ser anchor y vas a ganar Emmys’. Obviamente no le creía pero me acogía a cualquier posibilidad que se acercara a eso para seguir. Esa persona es mi esposo. Gracias por ser de esos hombres, de los de verdad”.

Ella vive en Estados Unidos desde el 2023

