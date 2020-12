Saskya Sacasa: La reina que quiere ser jueza

Conversar con la quevedeña Saskya Sacasa fue recordar sus últimos cinco años de vida, en los que ella ha tomado grandes decisiones para convertirse en una líder y ejemplo de su ciudad.

Tiene 21 años, cursa el penúltimo año de Derecho y actualmente es la primera finalista de Miss Ecuador. Su día no para hasta pasadas las 23:00. En esta misma entrevista ya tenía pocos minutos para conectarse a sus clases, que ahora son en línea. Admite que esa modalidad no se le ha complicado y que tiene facilidad para la tecnología. “En mi colegio siempre usamos plataformas para subir tareas y demás. Estudiar ahora a distancia es un beneficio. Lastimosamente para algunos años de estudio o personas de escasos recursos sí es un problema porque no cuentan con las facilidades”, explica la también modelo.

Como es buena alumna, tiene poco tiempo para la fiesta. Afirma que tiene un promedio de 9/10, desde la secundaria. ¿Y la conducta?, le preguntamos. Guarda silencio y contesta. “Quizá rojo... (risas)”. Ya más seria admite que, al ser muy conversadora y espontánea, el regaño de todos los días era: “Sacasa, cámbiese de puesto y deje de conversar con su compañera”.

El contacto con la gente, dar la mano y apoyar al necesitado y hablar para ser justa han sido sus cualidades desde muy niña. Pero no fueron las definitivas para que tome el camino de las leyes como futuro. “Yo decidí estudiar Derecho por una persona muy cercana a mi familia que se vio en una situación vulnerable”.

Desde entonces se prometió que estudiaría para ayudar a los desfavorecidos y, más que nada, tenderle la mano a los que aprecia. “Hay que recordar siempre que las leyes y la constitución nos respaldan como ciudadanos”, explica.

A veces le sale este discurso solemne, que suena muy natural. Sin imposiciones. Pero sigue siendo una chica alegre y soñadora.

Aunque no le quita el sueño, sí quiere seguir en el mundo de los reinados, “pero hay que ver”, dice. Queda la promesa de un concurso internacional que está por definirse y estudiar una maestría para el 2022.

“Quiero ser jueza”

Los sueños de Saskya no se terminan. Como primera finalista de Miss Ecuador ganó una beca de estudios para posgrado y, aunque le falta un par de semestres para concluir su licenciatura, ya tiene en planes su maestría. “Desde octubre de 2022 puedo hacer efectivo mi premio”.

Saskya tiene clases cada día al caer la noche, ella asegura que no es impedimento cumplir con sus obligaciones estudiantiles y las actividades y viajes como una de las soberanas de la organización Miss Ecuador. “Ser reina es una plataforma para las que participamos y a la vez tenemos la responsabilidad de inspirar”. Cuando habla de su carrera se le nota la emoción y la pasión por las leyes.

Del futuro no asegura nada, pero tiene claro que espera grandes cosas. “Podría ser notaria, una jueza, jueza de la Corte Suprema de Justicia... Presidenta de la República. Uno nunca sabe lo que puede pasar y para eso hay que prepararse”.

Belleza, un proyecto personal

Tras su paso como reina de Quevedo y de la provincia de Los Ríos, vivió de cerca el bullying cibernético. Se burlaban de sus decisiones de maquillaje y vestuario, lo que terminó por afectar un poco su autoestima. Pero se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era enseñar a las mujeres a emprender en este ámbito y mejorar la seguridad interior de las chicas. “Es como un taller de asesoría de imagen, con mucho de belleza y técnicas de peinado para que las mujeres de mi ciudad tengan ciertas herramientas para emprender”, explica. Las clases son gratuitas, excepto en una edición que usamos un valor simbólico para comprar víveres para quienes se quedaron sin trabajo durante la pandemia”, dice. “El bullying afecta. Te ves fea tras la violencia verbal. Esto también pasa en las casas. Si te arreglas también puedes subir tu ánimo”, sostiene.

¿Irá al miss International?

Con pena cuenta que el año entrante no se hará Miss International y que su participación está siendo evaluada. “Lo más probable es que la candidata de 2021 vaya a la siguiente edición. Es todo por cuestiones de seguridad y de apertura de fronteras”.

El viaje al extranjero para ella también está siendo considerado. Desconoce aún qué concurso puede tener acercamiento con la Organización Miss Ecuador, pero Saskya asegura que quiere viajar y que tampoco perderá su buen promedio.

Casi $ 10 mil en ropa

Outfit perfecto para un juzgado. “Pantalón formal, camiseta básica, chaqueta y tacones de punta”.

Un pecado. “Soy loca por la moda. Mi debilidad”.

El mayor gasto en el armario. “Me van a matar... Unos $ 10 mil. ¡Fue mucho dinero! La verdad tuve muchos problemas con mis padres. Es que me fui de viaje y todo era novedoso para mí. Traje varias maletas y por más de dos años mis papás no me dieron ni para comprarme zapatos. Aún tengo prendas nuevas de ese viaje”.

Un color. “Blanco. Siempre lo agrego a mis outfits”.

Una marca. “No me fijo. Lo que me queda bien lo utilizo”.