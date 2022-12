El presentador mexicano Yordi Rosado publicó el pasado marzo en su canal de YouTube una entrevista al productor Luis de Llano. Desde ese entonces, los dos han estado en el ojo del huracán por la manera en que abordaron la relación “amorosa” que el directivo de televisión sostuvo con Sasha Sokol, quien rompió el silencio y aseguró que el “noviazgo” ocurrió cuando ella era menor de edad y eso es un abuso sexual.

La polémica se volvió a encender tras la aparición de Rosado en el espacio de su colega Adela Micha. “A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador. El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un asunto que era extremadamente importante”, dijo.

Estas nuevas afirmaciones llegaron a la intérprete de Rueda mi mente, quien, una vez más, explotó en su contra porque dice que Yordi no tiene conciencia de la gran responsabilidad que tiene con su público cuando toca temas tan sensibles.

Agregó que a él no le faltó experiencia, sino empatía, pues no pensó en cómo se sentiría ella como víctima de un presunto abuso. “Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?".

Seguidamente la solista de música pop añadió la respuesta: “Pensarán que gana la impunidad; porque en México un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita y el entrevistador le responde: “¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”. escribió la ex Timbiriche.