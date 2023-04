Heredó la belleza de su madre, Gabriela Pazmiño Yépez. Sarah Gabriela llegó a la mayoría de edad el 16 de marzo. Es hija del exjugador de fútbol Diego Alarcón, con quien ha mantenido poco contacto, casi no se ven. Ahora él vive en Argentina.

Sarah Gabriela, hija de Gaby Pazmiño Yépez, ya es mayor de edad Leer más

Se prepara en el modelaje con Valery Carabalí, Miss Supranational Ecuador 2022, y estudiará marketing en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Le encantan el fútbol y la fotografía.

Sus ojos son color miel, el cabello lo luce rubio, pero su tono natural es castaño claro. Confiesa que ahora es más vanidosa. Generalmente viste atuendos informales y deportivos, dependiendo de la ocasión.

Todos queremos llegar a la mayoría de edad, ¿usted cómo se visualizaba a los 18 años?

Quería llegar a esa edad, pero cuando lo hice fue un año más. Aunque se siente una responsabilidad, porque comenzaré una nueva etapa en la universidad. A fines de abril empezarán las clases. Hubo otras carreras, pero sentí que el marketing era para mí. Las empresas lo necesitan y nosotros también.

Andrés Jungbluth se queda solo en 'El Noticiero' de Guayaquil Leer más

¿En qué se parece a su madre y en qué a su progenitor?

De ella heredé su manera de ser, además con mi mami vivo, comparto y crecí. De mi padre tengo sus ojos, la forma de la cara y la sonrisa. Mis ojos y mis pómulos son los que más me gustan de mi físico.

Cuando era niña. Archivo

¿Mantiene poco contacto con su padre?

No he hablado con él desde hace algún tiempo porque vive en Argentina. Conversamos cuando son fechas especiales. En persona, hace dos años que no nos vemos. Siempre he estado junto a mi madre, con ella mantengo buenas relaciones.

Cuando cumplió 18 años, su mamá subió a las redes sociales que usted nunca le había dado problemas. ¿Es cierto?

(Risas) Llegué a su vida cuando tenía 20 años, era jovencita. Sacrificó mucho como madre soltera. Siempre hemos sido un equipo, ahora es más grande porque tengo más hermanos, Diego (Alarcón), Martina (Pinargote) y por el lado de mi padre sé que tengo más ñaños, creo que cuatro. Con Martina me llevo muy bien, es madura y chistosa, tiene 8 años, pero parece de más. Soy la hermana mayor y los cuido. En un momento pensé en irme a estudiar al extranjero, pero mis hermanos no quieren. Desistí. Tal vez lo haga más adelante.

No es muy común que las mujeres jueguen fútbol, ya que es un deporte que se lo relaciona más con los hombres.

Creo que eso lo heredé de mi padre, está en los genes. Él se siente orgulloso porque heredé su habilidad. Prefiero jugar más con chicos, que con chicas. A ellas no les gusta mucho. Practicaba en el colegio, además con mi hermano. Considero que lo hago bien. Quise estudiar fútbol. También entrené tenis y voleibol. Este último lo jugaba mi mami. Me dicen que heredé las buenas piernas de mis padres (risas).

El modelaje le podría abrir muchas puertas...

Me interesa mucho, a Valery la conocí por una amistad. Siempre he colaborado con marcas, pero quiero hacerlo profesionalmente, reforzarlo. Por ello en mis vacaciones he aprovechado el tiempo para aprender más. Mi mamá también me ha enseñado, ella ha sido una guía importante en mi vida, mi escuela. Desde niña me llamó la atención esa actividad.

¿Qué le pidió de regalo a su madre al cumplir 18 años?

Nunca me ha faltado nada. De aquello estoy agradecida. Sé lo mucho que mi mamá trabaja. Hemos viajado. Me voy a Argentina. Es un regalo de Dios y de ella. Tal vez cuando salga la entrevista estaré allá. Me acompañará mi hermano Diego, aprovecharé para compartir con los parientes paternos, con mi abuelita Cristina, quien es muy linda.

Los gatos: curiosos, traviesos y místicos Leer más

Es muy importante mantener los lazos familiares. Siempre han estado presentes. Nos hace feliz que nos reciban. Ojalá pueda ver a mi padre.

Tiene pinta y podría participar en certámenes de belleza, como Miss Ecuador, ¿le interesan?

Siempre me dicen que debería hacerlo (risas), pero no es un plan inmediato. No sé más adelante, hay que prepararse.

¿A esta edad los admiradores no faltan?

Todavía no tengo novio, me he enfocado en los estudios.

¿Pero ya recibió su primer beso?

(Suelta una carcajada) Eso sí, pero también soy muy selectiva.

Con su padre, Diego Alarcón mantiene poco contacto. Cortesía

¿Usted es celosa con su mamá?

No lo sé, cuando se casó con Emilio Pinargote me hacía feliz tener una figura masculina. Cuando visita a Martina, saludamos y nos llevamos bien. Es una buena persona. Ahora que estoy grande podemos hablar del tema de amores con mi mamá, puedo aconsejarla. Me sentiría feliz que alguien la haga feliz. Mi hermano no sé cómo reaccionaría, porque es el hombre de la casa. No sé cómo se sienta, tal vez le den celos. Mi mami siempre ha desempeñado los dos roles.

Denisse Molina: "Me siento tan decepcionada de Dalái Lama" Leer más

¿Cómo es Gabriela en su papel de mamá, celosa, amorosa, posesiva...?

Tiene un carácter fuerte, eso no lo niego. Pero le gusta estar relajada, no alterarse. Me da consejos, siempre me ha inculcado valores. No quisiera ser mamá joven como ella, tal vez mis hermanos tengan hijos primero que yo. Creo que sería mejor de tía (risas). Por la diferencia de edad con mis hermanos los he cuidado muchas veces, hice ese papel. En la cuarentena nos unimos más como familia, compartimos tareas. Fue una bendición estar en familia.

Le llama la atención la TV, además por su tía Nelly, la música...

Me gusta todo, la TV abre puertas. Ahora existen muchos medios. Tal vez algún día tenga esa oportunidad. Me inclino por la actuación. Mi tía Nelly siempre me ha hecho cantar, bailar... Quizá estudie para actriz luego que termine marketing. He ganado mi platita modelando. Trataré de ahorrar.