Santiago Paladines se va con 'Los Wánabis' a los Platino en México

Santiago Paladines ya prepara maletas para viajar a la Riviera Maya, México, donde el sábado 20 de abril se desarrollará la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. La cinta 'Los Wánabis' está nominada a mejor comedia. El lojano es el escritor y director de esta producción que competirá con Bajo terapia y Te estoy amando locamente, de España, y Norma, de Argentina, Uruguay y Chile.

El mismo día (el jueves 14 de marzo) en que los Platino, promovidos por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), dio a conocer a los candidatos, el equipo de la producción conoció la buena noticia.

“Nos sentimos emocionados y contentos porque la cinta ahora tendrá mayor visibilidad no solo en el país, también la verán otras regiones. Desde el año pasado está en las salas de cine y justamente cuando se conocieron los candidatos a los galardones volvió a proyectarse en el Ecuador a través de los Multicines, porque el público lo pidió. Tras el estreno (el año pasado) hubo demanda por verla. A nosotros nos pasó lo opuesto a lo que generalmente ocurre, que después del estreno baja el interés”, dice.

'Los Wánabis' es una comedia negra que está hecha para que la gente se entretenga, pero al mismo tiempo cuenta una historia basada en la vida real. Tres amigos tienen la ambición y la necesidad de pertenecer a un estrato más alto de la sociedad. Les ofrecen un negocio descabellado, el negocio de los billetes negros, con la promesa de que eso los convertirá en millonarios de la noche a la mañana.

“Al inicio del 2000, mucha gente perdió dinero en Ecuador. Unos empresarios africanos decían que con la ayuda de un químico los billetes se convertían en reales. Ocurrió no solo en nuestro país, además en otros lugares. Algunos de mis amigos fueron engañados. Wánabis significa querer ser lo que no eres, un mal del que sufren muchos.

Todo esto surge por el deseo de cumplir sueños y objetivos, pero no existen los atajos para lograrlo de forma fácil y rápida. Nosotros hemos abordado este tema desde la comedia. Durante 90 minutos, el público ríe, llora y el filme genera mucha tensión por conocer qué pasará”.

El director y escritor no estuvo solo en este proyecto. Trabajó con sus hermanos, Johanna y Luis Felipe, quien son los productores. Entre los protagonistas están Gabriel Haedo, Francisco Pazmiño y Daniel Calvopiña, además Érika Russo, Daniel Guamán, Jonathan Dávalos, Héctor Palma, Alfredo Espinosa, Edmond Cofie, Edward Apeagyei y Aaron Robey. Los tres últimos mencionados, quienes interpretan a los empresarios africanos, son extranjeros que pudieron venir a Ecuador.

No hay estrellas de cine

“Ya era un logro estar preseleccionado. 'Los Wánabis' es un proyecto pequeño con un presupuesto de 350 mil dólares. No hay estrellas de cine como se ve en las cintas mexicanas, españolas o de otros países. Pensamos que no íbamos a llegar. Conversaba con el editor argentino Pablo Barbieri, quien también trabajó en esta historia, y dijo que la nominación es importante porque nos dará mucha proyección, pero el mérito es competir con producciones que tienen un alto presupuesto.

Sabemos que es algo así como David contra Goliat. No tenemos los recursos de otros, lo que tenemos es talento y empuje para llevar nuestras historias al mundo”.

Afiche de 'Los Wánabis'. Cortesía

Busca proyectos amigables con el medio ambiente

'Los Wánabis', rodada en 2020 en la capital de la república, es la primera de Latinoamérica en ser cero residuos. “Para nosotros es importante que nuestros proyectos sean amigables con el medio ambiente. Lo aprendimos con Nuria Estrella, consultora ambiental de la cinta. Cuando vivimos en Estados Unidos la invité a un set. Fue emocionada, pero se horrorizó de ver que nadie piensa en el medio ambiente. Si alguien tiene sed, toma agua de una botella de plástico, toma un sorbo y la deja ahí. Luego abre otra, sin el más mínimo reparo.

Ella averiguó que existían empresas que se preocupaban de que los filmes sean verdes con procesos muy específicos. Nos propusimos que cuando hiciéramos nuestra primera película en Ecuador sea ambientalmente amigable, cero residuos y carbono neutro”, cuenta Santiago Paladines.

“Jugaremos el mundial por primera vez”

Santiago viajará a los Platino en Playa del Carmen, México, con sus hermanos Johanna y Luis Felipe. “Coincide que los tres nos dedicamos al cine. Nosotros tenemos la productora El viaje Films. Iré con mis hermanos. Seguramente también estarán los actores principales. Jugaremos el Mundial por primera vez. De ganar, el premio se lo entregarán a los productores en representación del equipo. Se inscriben entre 2.000 y 1.500 películas. Los Wánabis está entre las cuatro mejores comedias, nos sentimos orgullosos. Estar ahí es una ventana importante. El mayor reconocimiento es que nos apoyen viéndola y los que ya lo hicieron que la recomienden”, expresa emocionado.

Santiago Paladines. Cortesía

Sobre el director

Santiago Paladines está dedicado a los audiovisuales desde los 19 años. Fue gerente de producción de Ecuavisa y realizador del programa 'La Televisión'. Luego se fue a Estados Unidos para estudiar cine en el American Film Institute de Los Ángeles. Su cortometraje 'The fare' ha sido seleccionado en más de 30 festivales alrededor del mundo.

En 2017 ganó el Premio del Jurado a la Excelencia en Dirección otorgado por la DGA (Directors Guild of America), la asociación de directores más importante del mundo. Ha escrito varios proyectos de largometrajes y seriados. Imparte clases de dirección y escritura a futuros cineastas, algo que disfruta mucho.

Volvió a Ecuador porque “deseaba contar las historias de mi país”, expresa.

Acaba de terminar una serie documental. “Nos fuimos a viajar por el mundo, filmamos en Ecuador, India, Estados Unidos y otros lugares. No menciono el nombre porque todavía no sé cómo se llamará. Yo participo como escritor y productor. He trabajado más de un año y medio. Se la está editando, esperamos que se estrene en 2025 en una plataforma. Esta girará en torno a gente reconocida del medio estadounidense que ha atravesado por algo fuerte en sus vidas y se los lleva a compartir con maestros ancestrales para aprender su filosofía, con la intención de encontrar una forma distinta y positiva de existencia”.

Además ya tiene el guion de su nueva cinta. Se trata de algo de ficción. “Ahora estoy buscando financiamiento. En el cine siempre se hace de todo al mismo tiempo. Se escribe, edita, distribuye y estamos con la promoción de 'Los Wánabis'. Ojalá el próximo año empecemos a grabar nuestra segunda historia. Lo que se espera es que la primera genere la segunda, la tercera... y así”, añade.

