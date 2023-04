Por tercer año consecutivo, Madrid, la capital de España, está de fiesta y se prepara para recibir al talento iberoamericano en la X edición de los premios Platino, una de las citas más importantes para la industria del cine y la televisión.

Premios Platino: La X edición ya tiene afiche Leer más

En esta ocasión, la bella actriz española Paz Vega (quien está muy emocionada por compartir con otros colegas), la cantante y actriz colombiana Carolina Gaitán y el actor mexicano Omar Chaparro (quien al posar para estas fotos no se aguantó las ganas de tomar la estatuilla) son los anfitriones de este evento, cuya gala se desarrollará el sábado 22 en el Palacio Municipal de IFEMA. El año pasado esta tarea recayó en Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz.

Los actores, productores, directores y la prensa, proveniente de diferentes países, empezaron a viajar desde el lunes 17. Para la noche del martes 18 está prevista la cena de bienvenida en el histórico hotel InterContinental, en el paseo de la Castellana, 49 (este lugar tras su inauguración en 1953 se convirtió en el favorito de la administración franquista, mandatarios y de estrellas, como Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Gary Cooper, Sophia Loren, Ava Gardner, Luis Miguel Dominguín, Bette Davis, Mario Moreno ‘Cantinflas’ y Charlton Heston). Ahora en este hotel se alojarán la mayoría de invitados famosos.

'42 días en la oscuridad' aspira a siete premios Platino Leer más

Según Hilda María Jiménez, directora general de Egeda Ecuador, “cada vez se consolida la industria audiovisual iberoamericana y considero que eso es lo más importante de resaltar en este nuevo capítulo. Hemos llegado al décimo aniversario, seguramente se darán sorpresas en la ceremonia de premiación. Para esta edición se presentaron cerca de 1.000 obras audiovisuales. No solo es un crecimiento en cantidad, también en calidad”.

Durante tres años España ha sido la sede, “los premios pueden estar en el país que tenga la posibilidad de organizar este evento. En los últimos tres años la Comunidad de Madrid ha cumplido con los requisitos necesarios, sobre todo en lo económico. Aquello no quiere decir que no haya otros interesados, entre ellos Ecuador. La sede no está estabilizada en un solo lugar”, dice.

La lista de estrellas es muy extensa y faltaría espacio para mencionar a todos. Llama la atención que en 2023 creció el talento latino que se reunirá en Madrid. “Hay muchos invitados latinoamericanos porque las cintas y actores nominados son de Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, entre otros países. Esperamos disfrutar de esta gente que nos llena de ilusión con su talento en diferentes trabajos”.

El puertorriqueño Benicio del Toro recibirá el Premio de Honor. El año anterior se le otorgó a la española Carmen Maura, quien fue musa del director Pedro Almodóvar. “Benicio ha contribuido a la industria audiovisual iberoamericana, cumple con ese requisito. Por ello se reconocerá su trayectoria”, añadió Hilda María.

La fiesta ya comenzó y todos los convocados están ansiosos por apagar las diez velitas de este aniversario.

Sabía que...

Son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y la Comunidad de Madrid. En diez años han participado 7.964 producciones de cine y 537 series.

Las más nominadas en una década

En 2023, 'Argentina, 1985' se convirtió en la película más nominada en la historia de los Platino con 14 postulaciones. Protagonizada por Ricardo Darín. 'El buen patrón', 'El olvido que seremos' y 'La llorona' con 11.

'Relatos salvajes' con 10 y 'Mujer fantástica' y 'Roma' con 9.

Directores con tres reconocimientos cada uno

El mexicano Alfonso Cuarón con el largometraje 'Roma' (Mejor dirección, mejor guión y mejor dirección de fotografía).

Damián Szifron con 'Relatos Salvajes' (mejor dirección, mejor guión y mejor dirección de montaje).

Pedro Almodóvar con 'Julieta' (mejor dirección) y 'Dolor y gloria' (mejor dirección y mejor guión).

Sebastián Lelio con 'Gloria' (mejor guión) y 'Mujer fantástica' (mejor guión y mejor dirección).