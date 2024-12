Sandra Reyes: su doloroso y premonitorio mensaje en Pedro el escamoso 2

El fallecimiento de Sandra Reyes, conocida por su papel como la doctora Paula Dávila en la telenovela colombiana Pedro, el escamoso ha dejado una profunda tristeza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la novela, que este año tuvo su esperada segunda temporada tras 20 años.

La actriz, nacida en Bogotá el 31 de mayo de 1975, había mantenido en privado su lucha contra el cáncer de mama, compartiéndola únicamente con su círculo más cercano. Por ello, el público desconocía su enfermedad, lo que hizo que su mensaje premonitorio en uno de los episodios de Pedro el escamoso 2 se convirtiera, sin saberlo, en una despedida anticipada.

Yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal" Personaje doctora Paula Interpretado por la actriz Sandra Reyes

En una emotiva escena de la serie, la doctora Paula le revela al protagonista Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, que sufre una enfermedad grave, y en un diálogo lleno de sabiduría y dolor, dice: "Es algo que tarde que temprano nos va a pasar a todos y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal".

"La verdad no estoy tan tranquila, estoy triste, porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar", decía el diálogo de la actriz en Pedro, el escamoso 2, que se volvió aún más conmovedora después de su fallecimiento.

"Cuando me enfermé por primera vez, busqué apoyo de muchas formas: filosofía, creencias distintas, para entender por qué me pasaba algo tan difícil. Lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué por un para qué". En la misma conversación, su personaje asegura tener "una última esperanza" y le menciona al de Varoni: "Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver. No pierdo nada en creer en eso".

Estas palabras, que parecían parte del guion, se sintieron como un presagio de su partida, convirtiendo esa escena en una despedida no solo de su personaje, sino también de la actriz misma, que quedó inmortalizada a través de este emotivo momento.

Reacciones en redes sociales

La escena dejó una huella profunda en quienes la vieron, como lo reflejan los comentarios de los usuarios en redes sociales como X (anteriormente Twitter). "Quién lo iba a pensar, que ese era el spoiler más grande sobre la vida real de ella", escribió @rosadoocrema.

"Así que no estaba actuando, solo estaba dejando su mensaje de despedida", tuiteó Whilmar Rodríguez. "Esa escena me quedó muy marcada cuando la vi, pero nunca hubiese podido imaginar que el sentimiento en sus palabras era real, tanto que hoy es el mejor epitafio en vida que ha podido existir", comentó Carolina Garavito, usuaria que reside en Bogotá.

"Mucha tristeza, pero la vida nos da esas y otras lecciones, descanse en paz Sandra Reyes: Luz Dary, La Dra Paula, Amparo Cadena, Doña Aracely y tantos otros personajes que los interpretó magistralmente; QEPD, abrazos hasta el cielo desde Quito", destacó @dajesp2030

"Gracias a la producción, al guionista y ante todo a ella por permitirle en esos minutos ser auténticamente ella. Es imposible diferenciar entre la actuación del personaje y su perspectiva de vida en esos minutos de rodaje. QEPD #Sandrareyes", escribió @Don_Oso_Nutello.

Por su parte, Marlene das Fontes también reflexionó: "Con esa escena, Sandra demostró lo increíble que era como actriz, manejando sentimientos tan profundos, seguramente sabiendo que tenía fecha para irse. Maravillosa".

Sandra Reyes, a través de su papel de la doctora Paula, ha dejado un mensaje que va más allá de la actuación. Su despedida en Pedro, el escamoso 2 no solo marcó el fin de un personaje, sino también el adiós de una querida actriz, quien seguirá viva en los corazones de quienes la admiraron.

