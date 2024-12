Sandra Reyes: así era la doctora Paula de Pedro El Escamoso

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”, se lee en el post subido a la cuenta de Instagram de Miguel Varoni. Se refiere a Sandra Reyes, la actriz colombiana que lo acompañó como Paula Andrea Dávila Serna en el papel protagónico de Pedro El Escamoso, la novela que cautivó a un importante número de televidentes en 2003.

Sandra Reyes falleció el 1 de diciembre en su natal Bolgotá a causa de un cáncer de seno que mantuvo en secreto, según ha trascendido. La noticia fue confirmada por uno de sus primos, Nicolás Reyes, al noticiero RCN Televisión.

Kate Middleton dice que el amor es "el mayor regalo que podemos recibir" Leer más

Sandra Reyes en la televisión colombiana

Reyes tuvo una larga carrera actoral. Durante 30 años, interpretó diversos personajes, el primero de ellos en Clase aparte (1994), que fue seguido por La mujer del presidente (1997-1998), El cartel de los sapos (2008-2010), Metástasis (2014), Cuando vivas conmigo (2016-2017) y Rigo, en 2023.

Este año, había retomado su antiguo papel de la doctora Paula en la versión Pedro el escamoso, más escamoso que nunca.

La serie se estrenó a nivel mundial el 16 de julio de 2024 en streaming a través de Disney+ y en Colombia en televisión abierta por Caracol Televisión.8

Tanto actores como televidentes se sienten acongojados con la noticia, pues desconocían que la actriz atravesaba por un momento díficil en su salud. Todavía se desconocen detalles de su funeral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!