La emotiva despedida de Miguel Varoni a Sandra Reyes que hizo llorar a todos | VIDEO

El fallecimiento de Sandra Reyes, la inolvidable Doctora Paula Dávila de Pedro el Escamoso, ha dejado mucha tristeza en el mundo del entretenimiento y entre los fans de la recordada novela que este año tuvo su segunda temporada luego de 20 años.

Entre las múltiples reacciones que inundaron las redes sociales, destacó el conmovedor homenaje de Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral en la icónica telenovela y fue "el amor de la vida" de la Dra. Paula.

¿De qué murió Sandra Reyes, la recordada doctora Paula de Pedro El Escamoso? Leer más

¿Qué dijo Pedrito Coral?

El actor compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram que tocó los corazones de los seguidores de la serie y de la actriz. "Hasta siempre mi Doctora Paula… sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón", escribió Varoni junto a una fotografía de ambos en una escena de la primera temporada.

Las palabras, cargadas de nostalgia, reflejan la estrecha conexión que ambos actores forjaron durante las grabaciones y el impacto que la partida de Sandra tuvo en quienes la conocieron.

Minutos después el actor compartió un video en su cuenta de Instagram, sobre una conmovedora escena de la novela, con el mensaje: "Hasta siempre mi Doctora !!! Gracias por tanto !!!".

Los fanáticos de la serie no tardaron en reaccionar al emotivo mensaje, destacando la química entre los actores y recordando los momentos más memorables de sus personajes. "Eran la pareja más querida de la televisión colombiana", comentó un usuario, mientras otros aseguraban que este adiós parecía sacado directamente de la trama de Pedro el Escamoso.

Sandra Reyes: esto se sabe sobre su muerte

La recordada actriz falleció este 1 de diciembre tras una larga batalla contra el cáncer de seno. Su familia y amigos confirmaron la noticia, destacando su valentía y fortaleza durante los últimos años. Reyes había optado por mantener un perfil bajo en los últimos tiempos, dedicándose a su vida personal lejos de los reflectores, pero su legado en la televisión colombiana seguirá vivo en el corazón de millones de seguidores.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ