Sandra Bullock se retira por un tiempo del cine para dedicarse a sus hijos

La actriz y productora estadounidense Sandra Bullock se retirará momentáneamente de la actuación. Así lo dijo mientras promocionaba su reciente película, The lost city, señalando que tomó la decisión de no trabajar durante un tiempo indeterminado.

“Ahora mismo, y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, comentó Bullock al programa de espectáculos Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, añadió, haciendo enfásis en la razón por la que no volverá, al menos en el corto plazo, a un set de grabación.

“No sabemos cuán largo o cuán corto será ese período, pero allí es adonde me van a encontrar por un tiempo”, agregó. La protagonista de recordados filmes como 28 días y Miss Simpatía se enfocará ahora en sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015, respectivamente.

“Atender todas sus necesidades, atender su calendario social”, indicó cuando le consultaron lo que realizará día a día. También comentó que sus hijos están felices porque en estos días irán, por primera vez, a un estreno de cine, cuando concurran junto a ella a la premiere de The lost city. “Lo harán por la puerta de atrás. Aunque Laila realmente quiere estar en la alfombra roja. Yo decía: ‘No va a pasar eso’, pero finalmente podrán verla y ellos podrán invitar a un amigo”, precisó.