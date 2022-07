Buscar en Internet el nombre de Samia Álava es encontrarse con todo su historial deportivo, incluyendo fotos de una pequeña que despuntó desde temprana edad. Hoy, la patinadora artística tiene 20 años y sus sueños han crecido al igual que su popularidad.

Ella es una de las personas con más seguidores en TikTok en Ecuador, superando los 2,5 millones de followers y con una comunidad de fans que admiran su lado artístico, pues hacer tendencias sobre patines no es fácil.

Ahora, con su carrera en Comunicación y su incursión en la radio, también se abre paso en los medios tradicionales. Su gran meta es la televisión. Esto es lo que nos cuenta.

Tiene una gran cantidad de seguidores. ¿Cómo se lleva con este reconocimiento?

Feliz porque es un público bueno. No hacen comentarios feos ni denigrantes, es un público que apoya y que realmente me acompaña en mis procesos. Más que la cantidad (2,5 millones), que me hace muy feliz tenerla, es la calidad de personas que me siguen.

Su principal actividad es el deporte, pero ¿cómo incursionó en las redes sociales? Por lo general los deportistas se centran en sus entrenamientos, pero no muestran más de sus actividades.

Es gracioso, porque yo siempre he dicho que no quiero que el patinaje sea lo único que haga. Quiero ser buena en muchas cosas y tener muchas actividades. Empecé en redes sociales con Instagram y allí mostraba más de mis prácticas, pero en la pandemia me bajé TikTok. De hecho, yo rechazaba bajarla, pero lo probé, me divertí y como el baile se me da bien, no tuve problemas. Y como había un reto de hacer una caminata elegante en tacos, yo lo cambié y lo hice con patines. A mí no me gusta hacer algo común, así que si lo puedo realizar con patines, así será.

¿Y cuál fue la reacción de las personas?

La gente se volvió loca. Fue el primer video con el que despunté. Pero para mí hacer algo así es normal, porque yo puedo correr, saltar y hacer piruetas. Desde ahí comencé a crecer y me llamaban ‘la chica de los patines’. El tiktoker Kunno replicó también uno que hice con su caminata. Así fue como comencé a grabar todos los días.

¿Se ha hecho experta en perrear sobre ruedas?

Tanto como perrear no, porque me siguen niñas, pero sí bailo bastante. Es lo que más hay en mi canal.

¿Cómo combina el deporte y su vida personal en redes? ¿O prefiere separarlos?

Mi Instagram es más dedicado a mis entrenamientos, pero en TikTok hago cosas más virales y divertidas. Es la parte más alegre de mí. He pensado en cómo dar tips y consejos, lo tengo aún como en planes, porque sí considero que cada niña necesita su proceso personalizado.

Hay una frase que la representa: “Siempre se necesita un poco de oscuridad para poder brillar”. ¿Cuál es la parte oscura y brillante en su vida?

Es una frase que me gusta mucho. No sé si me la tatuaría, porque le tengo miedo a los compromisos y cambio siempre. La vida deportiva tiene su lado bueno y malo, los logros son solo la punta del iceberg de todo este proceso, que tiene también a muchas personas detrás. La gente no llega a comprender todo lo que te esfuerzas para la competencia y cómo te sientes cuando no te fue bien. Aplicándolo a mi vida, mi mejor logro ha sido el que obtuve en el Mundial de Patinaje en 2019. Quedé cuarta en el mundo. Y aunque no quedé en el podio, pude entrenar con las mejores del planeta y que sean mis amigas y estar entre las cinco mejores patinadores a nivel mundial ¡es tremendo! Pero los tres meses previos fueron tan pesados, que yo consideré retirarme. Era sobrenatural.

¿Se va a retirar?

No. Ya no. Voy para otro Mundial. Pero mi sueño, al que apunto, es la televisión.

¿Si le sale una propuesta televisiva se alejaría del deporte?

Trataría de que no sea así, pero es probable. Quiero ser presentadora.

También dijo:

“Tengo 20 años y aún me quedan algunos años más dentro del deporte”.

“Yo siempre digo que no soy influencer, pero tengo una gran comunidad, que es como mi familia”.

“La gente usa el término influencer como algo negativo, por eso no me termina de gustar”.

“Logan fue uno de los primeros amigos que tuve en redes”.