Andrés Vicente Lazo Uslar tiene algo más de diez años de carrera. Y en todo este recorrido, es en el 2022 el año en el que siente que todo va de subida muy fácil. Lo que, confiesa, lo tiene emocionado y asustado a la vez.

El artista venezolano, que para fines artísticos usa Lasso como nombre, ha hecho música siempre a su modo y si tiene que subirse a alguna tendencia le da la vuelta. Las cosas sencillas no son lo suyo. Es más, en esta entrevista deja claro que mientras más trabaja, más en paz queda consigo mismo.

El cantautor parece que ha descubierto una técnica importante para conectar con su público. Además de las canciones que pueden ser muy íntimas, sus fans en redes sociales consiguen conectar con su mensaje, a tal grado de parecer mejores amigos.

Su visita a Ecuador se dio como parte de Algodón tour, su reciente gira mundial, con la que ha visitado España, Reino Unido, Portugal y Alemania. Además de Panamá, Colombia, Perú y Argentina.

Así fue la entrevista previo al show que ofreció en el Teatro Sánchez Aguilar, con lleno total y fans entregados a cada una de sus letras que describen la historia de un amor en todas sus estaciones.

Expreso Playlist: Yilda se inventa su cuento de hadas Leer más

La entrevista

La última vez que conversó con EXPRESIONES fue en el 2016. Estaba promocionando los sencillos de su segundo disco, El exilio voluntario de una mente saturada. ¿Qué tanto ha cambiado desde aquel entonces?

¡Vaya! Muchísimo. La verdad es que desde que me mudé a México todo ha cambiado para bien. Esa ocasión solo vine de promo a Guayaquil y Cuenca y, la verdad, es que nunca me imaginé que iba a venir a tocar a Ecuador.

¿Por qué no lo imaginó? ¿Quizá es un mercado muy pequeño?

No, para mí, no lo es. Es más, es muy importante, porque ahora es el quinto o sexto país que más me escucha. Pero en aquel año no había girado fuera de Venezuela. Venir y tocar acá se me hacía muy lejano. Recuerdo que en esa gira de medios me dijeron que iba a estar en Colombia y Ecuador y me era muy ajeno. Pero ya venir se va a volver costumbre.

Ahora que vive casi cinco años en México. ¿Ya se siente totalmente recibido?

Sí, completamente. De hecho estoy por hacerme mexicano. Estoy en el trámite de ciudadanía, con papeles y todo.

Los venezolanos son muy nacionalistas. ¿Extraña su país?

Honestamente creo que hemos aprendido a serlo. Cuando tienes que salir de tu país, te apropias de tus costumbres. Te cuento una anécdota. Cuando vivía en Venezuela yo no comía tanta comida típica, pero cuando me fui de Venezuela solo quería comprar las cosas de allí. Fue algo inconsciente. Una vez me provocó comer arepas y ya no paré. Las comí todos los días desde Ciudad de México. La verdad es complicado llamar ‘casa’ a un lugar nuevo, eso tarda. Y me pasó con el país. Tienes que comenzar a conectar con tu música y costumbres y hay mucha nostalgia en eso. A México le tengo un gran cariño porque cuando todo estaba mal, México siempre estuvo bien.

¿La nostalgia queda reflejada en sus temas?

Sí. Yo conecto mucho con la nostalgia. Ni siquiera es un tema que lo busqué, pero es lo que me mueve para escribir.

Con esta nueva etapa y con todo lo conseguido con la viralización de sus temas, las fans lo consideran un nuevo galán. ¿Cómo acepta el título?

Ciertamente es que como galán no me veo, pero cualquier cosa que sume es bienvenido.

Cuatro estaciones, su nuevo álbum, tuvo una promoción distinta. Salía una canción cada dos de semanas. ¿Cree que la industria musical exige demasiada producción?

Sí. Sin duda. Pero a mí no me molesta. No necesito una inspiración para escribir. Yo escribo aquí, allá, en mi casa, en una cafetería, en Los Ángeles, en México. Una de mis canciones de mi carrera la escribí en Guayaquil, se llama Diferente. Me apasiona escribir canciones y para mí, sacar un tema por mes es muy buena noticia. Para el nuevo disco que saldrá escribí 150 temas y quedaron nada más que diez. Me encanta que el flujo sea tan violento, apresurado. A mí me ayuda.

Tini se presentará en Guayaquil este mes de agosto Leer más

¿Y cuándo se toma un descanso del arte?

No lo hago. Tengo problemas graves como workaholic (adicto al trabajo). Pero, bueno, es que también tuve una época en la que no hacía nada. Fue hace unos tres años. Me la pasaba en mi casa jugando Fifa, porque no tenía nada que hacer. En mi carrera no pasaba nada. Y me aterra estar en ese momento cuando te dices ‘fracasé, ‘mi carrera está muerta’. Es tóxico, sin duda, pero me gusta que haya trabajo.

'Ojos marrones' es un tema que ha logrado grandes cosas gracias a TikTok, con más de 586 millones de visualizaciones y se colocó en las listas de virales a nivel mundial. Pero con esta hay un trend en la que reaccionan los fans con relaciones pasadas. Pero ellos exigen la suya. ¿La hará?

Sí lo haría, pero no lo he hecho porque no he encontrado la manera de ver cómo lo comunico sin que sea ofensivo para Sheryl (su exnovia) y su esposo. Y que tampoco sea cliché, quiero que sea digno y que no sume al chisme. Ya lo voy a pensar.

Ya ha sacado dos canciones del nuevo disco. ¿El nombre del álbum ya lo tiene?

No. Lo tuve. Lo cambiamos y buscamos uno nuevo.

Y ya que le canta a las cuatro estaciones, ¿en cuál se encuentra su vida?

Definitivamente en verano. Todo va cuesta arriba y me da miedo lo bien que va todo.

Lasso en el teatro Sánchez Aguilar. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

En el show

Ante el público es Lasso y con los amigos es Andrés. Y no es que haya una doble identidad ni mucho menos. Es que, sobre el escenario, sale a flote una parte de él mucho más extrovertida y dinámica de la que tiene fuera de él. Ese magnetismo es grande y por eso tuvo un lleno total en el Sánchez Aguilar en su show en Guayaquil.

Su público, mayoritariamente veinteañero, cantó tan fuerte que lo que decía su micrófono no se escuchaba en varias ocasiones, en otras fue por una falla en el audio.

Pero esto no impidió que las parejas se abracen, los solteros se derritan y los despechados lloren con todas sus canciones. Había para todos, porque Cuatro estaciones y su show en vivo cubren las cuatro etapas de una relación amorosa.

Esto lo complementó con una historia narrada por él que, a modo de cuento – que los más fans podían saber qué tanta verdad tenía-, fue hilando los 20 temas y pedía nombre de los asistentes para hacerlos los personajes ficticios de esta narración. 'Diferente', 'Ibuprofeno', 'Subtítulo's, 'Souvenir', 'Odio que no te odio', 'Ojos marrones' y 'Un millón como tú' fueron las más coreadas. También cantó dos temas nuevos: 'Yo-yo' y 'Eva'. Novedades no le faltan.

Piso 21 y Manuel Turizo le cantan a los cachos Leer más

Lasso. Carlos Klinger// EXPRESO

Los fans cuentan

En el concierto de Lasso lo que más se notó fue la euforia y entrega de sus fans para con sus canciones. Todas eran cantadas como himnos. Además entre la multitud se alzaron varios carteles que llamaban la atención por las peticiones.

Carteles en el concierto de Lasso. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

EXPRESIONES conversó con dos apasionadas asistentes, que acompañadas de sus amigos, disfrutaron del concierto. Para Cinthya Hernández el concierto fue muy bueno. "Me encantó su personalidad y como interactuó con el público. Además de cómo contó esa historia tipo chisme. Lastimosamente no se respetó a las localidades y los que pagamos más estuvimos en malas localidades", contó. "El show fue súper chévere. Hubo mucha conexión entre él y nosotros los fans", resalta Nayeli Coello, quien asistió con dos amigas y lloró cuando Lasso cantó Ibuprofeno, su canción favorita.

Bryan López, Cinthya Hernández, Andrea López, Mishell Chiquito y Juan Emilio Iturralde JUAN FAUSTOS // EXPRESO