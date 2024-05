Samara Montero: "Dios me los bendiga y me los mantenga lejitos"

Samara Montero es una actriz e influencer guayaquileña, radicada en México, que se encuentra en boca de la farándula ecuatoriana luego de la publicación de un video en el que hacía referencia al fallecido Efraín Ruales y, al dolor que le habría ocasionado su muerte. La polémica surge porque a sus seguidores les ha saltado la duda sobre si ellos habrían tenido o no una relación amorosa oculta.

La actriz que fue parte de algunas producciones de Ecuavisa, como 3 familias y Sharon la Hechicera, no ha salido ha aclarar el tema, pero sí ha dejado un mensaje para sus 'haters': "Una disculpa por todas las personas con las que no tuve responsabilidad afectiva y solo les dejé hablar. Todavía me valen v*rga, pero ya de una forma más consciente y más madura; Diosito me los bendiga y me los mantenga bien lejitos", dice en un reel publicado este 2 de mayo en su cuenta de instagram.

Sobre el video publicado a inicios de semana, Catrina Tala, una amiga cercana a Efraín Ruales, publicó en Instagram: "Estamos en un momento de la historia en el que la gente, con tal de llamar la atención, elevar su autoestima, ganar más seguidores o conseguir un titular, escribe tonterías, hace videos innecesarios y, lo peor de todo, no mira a su alrededor. Las redes sociales, por más ‘sociales’ que sean, sacan a relucir el egoísmo y el ego infinito de los estúpidos”. Pablo Ruales, hermano del fallecido Efraín, por su parte, añadió: “Quería escribir algo así, pero creo que la Turca (Tala) lo dijo mejor que nadie”.

¿Quién es Samara Montero?

Samara tiene 27 años y además de actuar para Ecuavisa, ha participado en un videoclip del cantante Maykel, ha incursionado en el teatro y cine, y en 2021 fue parte de la película “Misfit: eres o te haces” de Enchufe TV. En México, se dedica al modelaje y a crear contenido para sus redes sociales. En Instagram cuenta con 480 mil seguidores y conduce un pódcast llamado “Samara en Pijamas” que no actualiza desde el 2023.

¿Qué dice el video dedicado a Efraín?

“Cuando siento que ya no puedo más, hablo de ti y de cómo te fuiste trágicamente hace unos años. Así, tambaleando, he aprendido a sobrellevar este dolor, hablando, atravesando este dolor que por tanto tiempo no se quita... Vives conmigo todos los días, espero que estés orgulloso de mí. Valoro cada aprendizaje que me has dado. Suelo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro, maestro del amor, del dolor, de mis sueños. A pesar de que muchos se destruyeron, con nuevos cimientos, voy marcando algo nuevo”.

En el clip se muestran imágenes de ella con Efraín Ruales. Míralo aquí:

Hay quienes aseguran que esta solo ha sido una estrategia de Samara para llamar la atención y sonar en su país, en dónde no ha realizado producciones desde hace varios años. ¿Cuál será la realidad?

