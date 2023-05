Convertirse en una estrella es la meta, pero si se nace con una todo resulta más sencillo. Así es como el destino ha decidido que Samantha Quenedit conozca su camino. Viene de una familia de artistas y aprendió a bailar casi que la par de caminar.

Tenía 9 años cuando dio sus primeros pasos en la televisión. Pequeños Brillantes fue el programa en el que mostró todo su talento, pero no como participante del reality, sino como artista invitada recurrente.

En cada gala cantaba con Samantha y sus Minitorbellinos, una agrupación formada con niñas de su academia.

Ahora ha decidido volverse a parar firmemente en un escenario. Y no es que lo haya dejado, puesto que es maestra de danza desde adolescente en ProArte, y también ha ganado varios reinados de belleza (actualmente es la segunda finalista de Miss Ecuador). Sino que ahora tiene su primera canción como solista en su etapa adulta llamada Hoy te vi.

La también comunicadora social recorre el país dando a conocer su nuevo single, mientras comienza a hacerse un nombre borrando de la memoria de las personas a esa pequeña que fue compañera de Yilda, Maykel, Jandino y Dayanara en las temporadas del famoso reality show infantil.

Así es la vida cotidiana de Juanes Leer más

@samanthaquenedit_oficial Enviame tu video y lo subo a mi IG 😍🚨 ♬ sonido original - Samantha Quenedit

¿Por qué tiene su cuenta de Instagram privada si está de promoción?

Fue una decisión reciente. Hace unos días me llegaron seis mil seguidores nuevos muy rápidamente. Como ya estaba en gira de medios, pensé que era público nuevo pues llegaron poco a poco. Pero luego fueron miles de golpe y tuve que bloquearlos. Eran bots. Me dijeron que es una forma de hackearme la cuenta. Pero todo sigue igual en mis otras cuentas, como TikTok.

¿Cómo renace este deseo de volver al canto luego de tener una carrera infantil?

Fue una decisión que me llevó bastante tiempo. Pero una vez que terminé mi carrera universitaria, finalizado Miss Ecuador y algunas cosas de mi academia en Quito, lo puedo hacer a distancia, me armo de valor y empiezo. El mundo del baile, la música y el espectáculo es lo que realmente me hace feliz. Siempre supe que este momento iba a llegar.

Estudió Comunicación Social, ¿por qué no algo más apegado al arte?

Sí quería estudiar Arte, pero lamentablemente en Ecuador solo hay carreras presenciales para estudiar. Trabajo desde muy pequeña. Como soy maestra en mi academia, me decidí a hacerlo con Comunicación, pero en línea. Incluso el colegio lo estudié a distancia. Cuando llegó a pandemia ya estaba muy preparada para la virtualidad. Tampoco quería dejar a mis niñas, enseñar me apasiona.

Y como maestra, ¿también enseñó online?

Soy la mejor en clases a distancia, incluso en clases de danza. No es por nada, pero explico muy bien y no se me hizo complicado montar coreografías por Internet. Igual es un aprendizaje, desde saber cómo colocar la cámara a saber cómo poner las canciones.

¿Cómo le han aportado los reinados de belleza en su carrera?

Aunque es una experiencia muy linda, realmente no me veo en el mundo de los certámenes de nuevo. No es lo mío, siempre hay que mantener ciertos protocolos que a mí no me gustan. Prefiero ser espontánea y ser yo. Admito que todo ha sido enriquecedor para mi carrera.

¿Cuál fue su aprendizaje en el Miss Ecuador?

Me conocí. Aprendí a respetarme. Si me hacían daño o no me daban mi lugar lo dejaba pasar. Ahora puedo decir las cosas que no me gustan de manera correcta. Saber ponerle límites a las personas es difícil. El no lo tenía escondido.

¿A qué le dice que no?

Le digo no a mi familia que me dice que debería estar en la academia dando clases. Ahora estoy cumpliendo otro sueño. Eso no quiere decir que vaya a dejarlo todo. Sé mediarlo. También le digo no a todo lo que las personas quieren que haga. Si no me gusta, ¿por qué debo hacerlo? Tengo que sentir y conectar con todo para ser real en mi carrera.

¿Qué nos cuenta de Hoy de ti?

Sale justo después de Miss Ecuador. Pensaba en tomarme un tiempo, componer… pero llegó este tema a mí de parte de un grupo de chicos de la UDLA. El tema me enamoró y ahora ya hemos grabado varias canciones.

The Rasmus: "Viviremos para siempre con nuestra música” Leer más

¿Qué género la definirá?

Me voy por el pop urbano. Ya probé todos los géneros en mi carrera y me siento cómoda con varios, pero este me gusta más. Mis referentes son Danna Paola, Tini. Crecí junto a ellas y tenemos una historia similar.

¿Volvería a los reality?

No. Ya también estoy curada de esto… Pero quizá y hay más oportunidades. La carrera del artista es de paciencia y de resistencia. No espero rapidez.