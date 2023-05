En el 2003, los adolescentes vestían con patrones de cuadros blancos y negros, ojos delineados y melenas frondosas que les tapaban un ojo. A la par sonaba con fuerza en radios – y mp3- una canción que marcó a toda una generación. In the shadows, de la banda finlandesa The Rasmus que se coló en todo el mundo y se viralizó, al modo que la Internet lo permitía, por sistemas de descarga como Limeware o Ares. Así que se fue metiendo entre las transferencias por infrarrojo o bluetooth, convirtiéndose en el tema más escuchado del año.

Fue el himno de la tribu urbana denominada Emo. Pero no necesariamente su público es ese. Ahora crecidos, y con más de 30 años, su audiencia podrá reconectar mañana con los finlandeses desde Quito. Están de visita en la ciudad por su concierto del 16 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

EXPRESIONES conversó con su vocalista y fundador Lauri Ylönen sobre esta gira llena de novedades. Cumplir 30 años como agrupación no los para.

Esta es la segunda ocasión que la banda va a tocar en Ecuador. ¿Cómo sienten este regreso?

¡Sí! Es muy lindo saber que pudimos regresar y estar junto a nuestros fans. Aunque no recuerdo bien el año. Creo que fue en el 2018, no tanto tiempo atrás. Esta vez tenemos un nueva guitarrista (Emilia Suhonen) y se siente como si fuera una nueva agrupación. Es increíble.

Esta vez están celebrando 30 años de formación ¿Cuál es la esencia que los ha caracterizado en todos estos años?

Sí, es una carrera muy extensa. Empezamos como una banda del octavo grado y teníamos 15 años. Durante los primeros 10 años nuestra misión fue conquistar al público de Finlandia. Pero siempre soñamos con empezar nuestro camino a la internacionalización. Hemos podido viajar alrededor del mundo con nuestra música. En todo el planeta sonó In the shadows, una canción con tal éxito que nos abrió las puertas hasta el día de hoy en todos los países. La esencia es seguir creciendo y soñando. Y bueno, el futuro no lo sabemos. ¿Quizá conquistar el espacio? (risas).

Con esta gira llamada Live and Never Die (Vive y nunca mueras) ¿consideran que tras tantos años su música tampoco morirá?

Nosotros vamos a vivir para siempre con nuestra música. Eso es lo bueno de dedicarse a esto. Todos estos momentos capturados por la música y letras de nuestras canciones son como un diario para The Rasmus. Todas tienen un montón de nosotros. Y estos temas van a vivir para siempre, no sé, quizá sean escuchadas dentro de mil años más. ¡Quién sabe! Esto que te cuento es lo lindo de la música.

¿Qué atesora de la vida?

Bueno... la vida es muy corta, en realidad. Así que hacer esto es como tratar de vivir siempre el momento. En mi vida he tenido un montón de desgracias. La muerte que ha pasado frente a mí, mi familia, mis amigos. Es importante vivir el presente.

¿Cuál es su expectativa con el público latino para este tour?

Tenemos expectativas muy altas. Son fans entregados y con mucha energía. Así que les pedimos que estén muy preparados para roquear y disfrutar de las guitarras. Ahora que tocamos en Quito van a poder escuchar todas las canciones de Rise, el nuevo disco, y también todos los éxitos.

TikTok y los nuevos fans

“Es algo que me parece increíble. Conocí a mis bandas favoritas a los 15. Alice Cooper era mi ídolo, con todas esas serpientes y maquillaje. Por eso las redes sociales son importantes para encontrarse. También nos ha traído nuevos fans. Es una nueva generación la que busca nuestros temas y siguen escuchando rock, algo que suele pasar más con el hip-hop. Así que si los chicos comienzan a aprender a tocar guitarra y a querer roquear es algo que me pone muy feliz”.

Una red importante

“Solo uso TikTok para la cuenta de The Rasmus, no tengo una propia. Pero la reviso todos los días, es una de las redes más importantes ahora mismo. Y siempre es bueno estar ahí porque sirve de inspiración en muchas cosas. A mí me encanta la arquitectura y aprendo dibujo. Y aunque es una herramienta de trabajo, me gustaría hacer una pausa sin teléfono por un mes, un descanso de las redes sociales”.

Lauri quiere aprender español

“Ahora vivo en Miami. Me siento un poco estúpido por no saber hablar español. Todos lo hablan aquí. He pensado en empezar un curso por mi celular. La verdad es que me siento muy cercano a mi público de habla hispana”.