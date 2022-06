Samantha Mora cumple 34 años, el 15 de junio. La presentadora de 'Televistazo en la comunidad' y 'Televistazo de los sábados' dice sonriente que no puede pedir más, porque tiene empleo, un nuevo espacio, salud, dos hijos (Amelia, de 15, y Juan Diego, de 5) que la aman, el cariño que los televidentes de Ecuavisa le demuestran en la calle y en las redes sociales... y “una portada en EXPRESIONES”.

Juan Carlos Aizprúa refuerza su salud con natación Leer más

El tiempo se pasa volando. Hace once años llegó al Canal del Cerro. Comenzó como reportera del segmento 'Gente', del informativo. Ahora con Fernando Terranova forma parte de la franja noticiosa de las mañanas, que lleva el nombre de 'Televistazo en la comunidad', desde el lunes 13 de junio.

“Ya no 'Televistazo al amanecer'. A partir de las 06:00, sin parar hasta las 09:00, solo hay un intermedio, 'Contacto directo', con entrevistas políticas”, comenta orgullosa de su trabajo.

Usted se posicionó en el informativo, el público se olvidó de que antes estuvo en Gente, un espacio de entretenimiento.

Hay quienes me siguen desde Televisión Satelital, se dan cuenta de mi trabajo de hormiga, he avanzado poco a poco. Nunca le hice feo a alguna etapa de mi trayectoria, de mi vida. Aquello me ha servido para aprender mucho, relacionarme, estar en el medio. No me imaginé que a los 34 años iba a crecer tanto.

Aunque en algún momento me encantaría volver a entrevistar a un artista. Estuve en Colombia en un concierto de Madonna. Fue maravilloso. Necesitamos refrescar la pantalla de tanta mala noticia con otras opciones. El televidente lo pide en las redes sociales. Lastimosamente, no podemos ocultar lo malo que ocurre.

Cynthia Klitbo: "Mi expareja Juan Vidal es un vividor" Leer más

Creo que nadie se enseña a las madrugadas.

(Risas) Cuestan todavía, por ello siempre me verán con un buen jarro de café para despertarme bien, pero existe el compromiso de sacar un informativo a pesar de que las noticias son desagradables.

Su compañera Estéfani Espín alegó que una de las razones para cambiarse de horario (ahora está a las 13:00) fue madrugar con tres hijos.

Juan Diego comprende que su mamá tiene que ir a trabajar temprano al siguiente día o se queda con mi mamá (María Elena), quien es mi pilar, sin ella no sé qué haría en estos momentos. Él es un niño y mi hija una adolescente que a veces se pone rebelde. Son etapas diferentes.

Ha trabajado con algunos compañeros varones, ¿con quién logró acoplarse mejor?

Con Andrés Jungbluth aprendí mucho, es mi brother. Con Fernando Terranova dicen que somos la dupla mañanera. Cuando era reportero comentaba que algún día presentaría conmigo, entonces estaba con Andrés en 'Televistazo al amanecer,' luego se fue a Rusia y regresó.

Nos llevamos increíble, cuando nos saludamos hacemos un puñito como si fuéramos Los Gemelos Fantásticos, hacemos TikTok. Somos un equipo y se ve en pantalla. Adelanto que se vendrán cambios en el informativo, nos verán más joviales, habrá otros tiros de cámaras, más enlaces en vivo y más contacto con la comunidad. También trabajé con Lenin Artieda en 'Contacto directo,' cumplimos años el mismo mes. Yo el 15, Lenin el 19.

El canal ha vivido importantes pérdidas por diferentes circunstancias: jubilación, fallecimientos, renuncias…

Las muertes del doctor Alfredo Pinoargote y Tania Tinoco fueron muy dolorosas. Nos encantaría que los seres humanos sean eternos, lamentablemente, el ciclo de la vida es así, todo se acaba. Aunque es duro, no nos queda más que aceptar. No por lo ocurrido con Tania se la puso en ese horario a Estéfani Espín.

Denisse Molina cumplió una etapa y se irá a Asia para crecer y trabajar con las mujeres maltratadas en una ONG. Se darán cambios, se refrescará la imagen de los noticieros.

La partida de Tania Tinoco dejó ver lo querida que era por amigos y compañeros.

Siempre Tania fue una persona especial y maravillosa. Cuando entraba al estudio lo llenaba de energía positiva, se sentía su presencia. Nos escuchaba, nos preguntaba qué nos pasaba y, además, era barcelonista a morir como yo (risas).

Ella se adueñó en poco tiempo de T'elevistazo de las 13:00'

Tania se ganó el corazón de los ecuatorianos, obviamente, no faltaban los que se peleaban con ella en las redes sociales. Muy carismática. Hemos tenido pérdidas muy dolorosas. Para nosotros también fue una sorpresa, un día la vimos en el set y al día siguiente nos dieron la mala noticia que se había enfermado. Nadie entendía y la información se manejó con mucha reserva. Así lo quiso su familia y se respetó.

Una presentadora en bikini

Antes, a una presentadora de un informativo de Ecuavisa no se le permitía aparecer en comerciales y mucho menos en traje de baño. Eran políticas de la empresa, ¿ya eso ha cambiado?

(Risas) No exageren, antes salían en portadas de revistas y no había redes sociales. Se me ve en traje de baño en República Dominicana. No me han dicho nada en el canal, no es una foto vulgar. Estoy en la playa, durante mis vacaciones, un amigo me la tomó, me pareció bonita y la publiqué. Estaba en el Caribe, disfrutando del sol, el mar.

Los gatos de Renata Matamoros fueron 'invitados' a su boda Leer más

Sin embargo, tienen que pedir permiso si se cortan el cabello, se ponen o se quitan lentes y hasta para dar una entrevista.

Aquello es por imagen. Hay que avisar. No me puedo aparecer con el cabello rubio o rapada. Ahora una marca me está buscando para grabar un comercial de champú. Ojalá me den permiso (risas).

Luce más delgada. ¿Está empeñosa con los ejercicios, por cuidar la figura o por lograr calma?

Sigo con mis terapias por una lesión en la rodilla izquierda, el objetivo de practicar ejercicios no es por perder peso, sino por llevar un estilo de vida saludable. Me gustó el crossfit, aunque le tengo un poco de miedo luego de la lesión que me causó. Me encanta el reiki y recibo terapias para calmar la ansiedad.

Lastimosamente, Guayaquil es una ciudad muy violenta en la cual hay muchos casos de crímenes, robos… Me toca transmitir tantas malas noticias o escuchar en la calle los dramas de los ciudadanos y, aunque no se quiera, nos quedamos con aquello. En muchas ocasiones no sabemos cómo ayudarlos.

Nos da ganas de llorar. Necesitaba un escape y lo logro con los ejercicios y el reiki que me libera de las malas energías. Últimamente, me han dado ataques de ansiedad o me sudan las manos. Por el trabajo, debo salir en la madrugada, no se puede evitar alterarse con tanta delincuencia. Me da pánico. Por todo eso es conveniente meditar, dejar la mente en blanco, que nada nos perturbe.

Practica crossfit y se somete a sesiones de reiki. Gerardo Menoscal

Guapa, inteligente… pero está sola.

Hace un año y seis meses me separé del padre de mi hijo. Pero nos llevamos bien. Cuando las relaciones no avanzan, es mejor terminar de la forma más educada. Soy muy estricta con mi pareja, creo que con el pasar de los años, por el trabajo o porque soy madre soltera, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer o invadan mi espacio. Admiro esas parejas con muchos años de casadas, respeto y aplaudo.

No sé cómo lo hacen. Soy impaciente, no me considero celosa, para vivir esas situaciones de desconfianza es mejor dejarlo todo ahí.

¿Qué es lo peor de ser alguien conocido?

Perder la privacidad, aunque no me pasa tanto, no creo que todo el mundo me reconozca (risas). Yo no me meto en escándalos, con las madrugadas se me acabó la vida social. A las nueve de la noche ya estoy durmiendo para arrancar a las cuatro de la mañana. Tampoco salgo mucho por la delincuencia.