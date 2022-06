El presentador de Ecuavisa, Juan Carlos Aizprúa tiene con frecuencia crisis asmáticas, las que se agudizaron con la COVID-19 que le dio el año pasado. "Estoy mejorando poco a poco pero el frío de Quito no ayuda y luego de contagiarme con el virus, mis pulmones quedaron más débiles", cuenta el comunicador.

Denisse Molina renuncia a Ecuavisa y se va del país Leer más

Además, el cáncer terminal de su abuelita Victoria Mosquera y su posterior fallecimiento le provocaron mucho estrés.

"Viajaba constantemente a Esmeraldas y el cambio de clima también afecta. Con el tratamiento y llevando una vida saludable me estoy recuperando. Ya me siento mejor", añade. Practicar natación, además se ha sometido a terapias respiratorias, dormir temprano y comer sano le ayudan. En su dieta incluye mucha fruta y agua. "Mi mamá (Marisol) está de visita en la capital y me cocina rico".

Espera estar completamente recuperado cuando viaje a Estados Unidos a fines de julio. "Iré a un curso de la embajada de ese país al que apliqué. Es sobre periodismo, medios digitales y libertad de expresión en Washington. Me quedaré solo tres semanas".

Juan Carlos Aizprúa es muy amigo de Denisse Molina, quien es su compañera en el informativo. La pareja se lleva muy bien y por esta razón se siente muy apenado con la renuncia de su amiga que viajará Asia para trabajar con mujeres maltratadas en una ONG. "Más que una compañera de noticiero, es una gran amiga. Juntos hemos formado un gran equipo. Aún no sé quién quedará en su lugar", dice.