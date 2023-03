Tatiana Kisiel, una joven influencer española que se volvió viral mientras hacia un ‘get ready with me’ contando su desagradable experiencia al asistir a una fiesta rodeada de futbolistas. Aunque no reveló detalles de quienes se refería mencionó que eran muy populares en Barcelona y juro no volver a asistir a una de estas fiestas, ya que terminó llorando por el trato que le dieron.

Tatiana explica lo que vivió en el interior de la fiesta desde su ingreso, donde el personal de seguridad obligó a ella y a sus amigas de farra a dejar los teléfonos móviles en la puerta. "Puedo entenderlo hasta cierto punto, dado que son famosos y quieren evitar que se los grabe en situaciones comprometidas, pero el evento era en el sótano del hotel; un lugar cerrado y sin ventanas, por lo que me las ingenié para ingresar con el teléfono", mencionó.

Desde su concepto oír la palabra 'futbolistas' es una 'Redflag'. Pero ella sopesó el hecho de querer ir de fiesta y estaba segura de que tal vez se la iba a pasar muy bien. Eran más o menos 50 chicas, todas esperando la llegada de los futbolistas. Y mientras se maquilla en el video relata que "Ojalá nunca hubieran llegado los chicos, porque lo arruinaron todo".

"Vi a un futbolista gritando a una chica de camino al baño, así que yo la defendí." explicó que al ver que no lograba conseguir nada, empezó a grabar discretamente hasta que se dio cuenta. Kisiel recuerda haber corriendo al baño, ya que el tipo la estaba persiguiendo, gritando, y golpeando las puertas para que borrara el vídeo. Hasta conseguir que saliera, para que lo borrara.

El impacto por el suceso fue de tal manera que la influencer menciona haber llorado, al parecer de la impotencia y miedo por la actitud y comportamiento de uno de los jugadores. Recordó que no volvería a asistir a una de estas celebraciones y peor por la fama que se han creado los futbolistas.

Tatiana hace sus declaraciones en un momento delicado para el mundo del fútbol, donde se han producido múltiples escándalos sexuales recientemente. En enero de este año, Dani Alves, un exjugador del FC Barcelona, fue encarcelado por una supuesta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain y nacido en Madrid, también ha sido acusado de violación por una joven francesa esta semana. Además, otro caso conocido es el de Robinho, exjugador del Real Madrid, que fue condenado a nueve años de prisión en Italia por la misma razón.