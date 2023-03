Con la ilusión intacta, la venezolana Fabi Urbina viajó hasta Ecuador con su hija para encontrarse al hombre que conoció en Facebook y enamorarse nuevamente. Sin embargo, el ecuatoriano no la recibió como esperaba.

En un video difundido en la plataforma de TikTok por el usuario Kevin Nasevilla, la mujer venezolana compartió la trágica historia de su desplante mientras vendía dulces en el semáforo, luego de haber viajado hasta Ecuador para encontrarse con 'el amor de su vida'.

De acuerdo con el relato de la madre, el ecuatoriano le pagó los pasajes a ella y a su hija, debido a que habían acordado vivir juntos en cuanto llegaran al país. No obstante, la joven se llevó el peor desplante de su vida cuando llegó a la terminal de transporte, pues no era la persona que él imaginaba y cortó con ella de inmediato.

“Él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me vio personalmente me dijo que no era la persona que había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada, me botó y me quedé en la calle”, cuenta Fabi con tristeza.

Ante esta situación, la mujer aseguró haberse quedado en la calle, por lo que vendía dulces para poder regresar a Venezuela junto a su hija, menor de edad. El video se viralizó y llegó a manos del sujeto que la rechazó. Ella nunca mencionó su identidad.

En un segundo video divulgado por Kevin Nasevilla, Fabi le solicita con preocupación que elimine el video, ya que asegura que recibió mensajes "amenazantes" por parte del hombre que la había dejado. En estos decía que regresara a su país y que dejara de molestar, debido a que esto le había ocasionado problemas.

“Agarra a tu país y no me molestes más porque lo que haces es hacerme quedar mal”, se escucha en el audio del supuesto sujeto.

Haberse viralizado en redes sociales fue una oportunidad para la joven madre, debido a que muchas personas se solidarizaron con ella con mercados y donaciones, pero también se ha convertido en un dolor de cabeza para ella por algunos hombres que solo buscan aprovecharse con propuestas indecorosas.

Fabi Urbina abrió una nueva cuenta de TikTok y ahora tiene más de 68 mil seguidores. En este espacio narra que padece de lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunológico ataque por error a los tejidos sanos del cuerpo, lo que causa inflamación y daño en varios órganos.

Es por eso que el influenciador que dio a conocer su caso les comentó a sus seguidores que se ofrecieron a darle trabajo a Fabi que es importante que sea una oportunidad flexible, en la que ella pueda cuidar de su salud. También compartió un video en el que le da su alcancía con 100 dólares.