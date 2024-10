Sabina González: “Siempre voy a estar cerca del Reina de Guayaquil”

El Bosque Protector Cerro Paraíso es una de las joyas naturales escondidas en Guayaquil. Ubicada casi en el centro del mapa, esta área protegida reúne a la flora y fauna de la ciudad, rodeada por lugares emblemáticos como el estadio Barcelona o la ciudadela que lleva su nombre.

Fue en este pulmón natural que se llevó a cabo la sesión de fotos con Sabina González, quien este sábado 5 de octubre entregará la corona y banda a la sucesora del certamen Reina de Guayaquil.

La soberana, designada en octubre del 2023, ha vivido un año lleno de experiencias nuevas, retos personales y la oportunidad de disfrutar al máximo de la ciudad que la vio nacer hace 22 años. Enfrentándose constantemente a diferentes realidades, Sabina ha sido parte de todos los proyectos benéficos que tiene Reina de Guayaquil. Brigadas médicas, entrega de insumos y asistencia a actos oficiales fueron parte de su día a día, aunque asegura que no quiere que dejen de serlo en el futuro.

En la recta final de su reinado, EXPRESIONES conversó con Sabina sobre estos meses inolvidables y el sentimiento que hoy lleva a cuestas.

Sabina González para el lente de EXPRESIONES. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Empezó el reinado como una mujer tímida, lejana a las cámaras y el modelaje. ¿Qué ha ido cambiando tras este cargo?

El mundo de las cámaras y los reinados es totalmente nuevo para mí. Gracias a la preparación que tuve antes de entrar al reinado pude desenvolverme. Cada día me enfrentaba a dar nuevos mensajes a personas nuevas. Fue un camino en el que he tenido que ponerme a prueba. Es como una tesis universitaria. Estoy más fluida en palabras y ante el público. En la noche de talentos pude ser la animadora, algo que siento como una gran enseñanza para mí.

¿Cuál ha sido el mayor reto de su reinado?

Hablar, estar cerca de las personas, llevar el mensaje adecuado. Es la primera vez que me enfrento a los medios y a diferentes circunstancias. Pero ser Reina de Guayaquil era algo que yo quería y esto que he hecho fue para dejar mis miedos atrás. Esta plataforma me ha dado una gran oportunidad y ser una mejor versión.

¿Por qué quería ser reina?

Siempre me ha interesado este mundo y he visto todos los certámenes. El modelaje es algo que me gusta mucho. Con el certamen Reina de Guayaquil podía juntar este aspecto con el de poder ayudar a la ciudad. He conocido los sectores más vulnerables de Guayaquil y me gusta haber podido ayudar.

¿Este año superó sus expectativas?

Totalmente. Estoy agradecida con todos. He superado todos mis miedos y también tengo la satisfacción de darle más visibilidad a cada una de las familias que ayudamos. Me han tocado casos que te dejan lindas palabras, y sabes que cada sonrisa puede ayudar a alguien. Aunque haya donaciones.

Sabina González. Gerardo Menoscal//EXPRESO

¿Cuál es el caso que más la ha conmovido?

No sabría decirlo. Cada uno está lleno de emociones diversas. El tema que más me llenó fue el poder trabajar con niños pacientes de cáncer.

La sesión de fotos se llevó a cabo en el Bosque Protector Cerro Paraíso. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Ese fue el proyecto social que llevó a cabo…

Así es. Era brindarles pelucas a niños que están pasando por esta enfermedad tan complicada. El proceso de las quimioterapias es fuerte para cada familia y con las pelucas se les puede ayudar a elevarles la actitud. Mi proyecto social solo lo puede hacer en una ocasión, que fue en el mes de diciembre. Entregué siete pelucas y no pude continuar por lo complicado que es llevar las campañas de donación de cabello.

¿Cómo pueden ayudar?

A las mujeres se nos complica donar nuestro pelo, porque es parte de nuestra autoestima. Nos empodera y por eso no todas se lo cortan. Pero nosotros tenemos el privilegio de que nos crece, pero a los niños en quimioterapia se les dificulta y lo pierden todo. Por eso, si ven una campaña de donación les digo que se sumen sin miedo. Hasta este momento yo lo he donado ocho veces. Ahora por el reinado no he podido, porque no está tan sano, ya que he pasado por muchos tratamientos estéticos. Pero el próximo año me lo cortaré y podré hacer feliz a un niño que lo necesite. Para hacer una peluca se necesitan cuatro mechones.

¿Es verdad que podría participar en Miss Universo Ecuador?

Por el momento no estoy interesada. No digo que no, pero no es el momento. Para ir a un certamen internacional necesito más preparación en oratoria, pasarela, inglés. En un par de años más.

¿Cómo va en su carrera?

Voy en el octavo semestre en la Universidad Estatal de Milagro. Mi carrera es online. Si todo sale bien, en año y medio ya soy licenciada en Turismo.

¿Cómo ha podido vincular su carrera con el reinado?

La dirección a la que pertenece Reina de Guayaquil es a la de Turismo y Eventos Especiales, por lo que he podido ser partícipe y brindar ideas para varios eventos. Los hemos realizado en el parque Samanes, en Plaza Guayarte, en Las Peñas. El que me gustó mucho fue una sesión de yoga en el faro del cerro Santa Ana.

Falta un día para entregar la corona. ¿Cómo se siente?

Nostálgica. En este momento estoy recibiendo mensajes de mis amigas, de mi familia. Esta entrevista me ha servido para llenarme de gratitud. Siempre voy a estar a disposición de la gente. Voy a seguir trabajando dentro del Municipio y estaré cerca del Reina de Guayaquil. Me gusta este trabajo cerca de la dirección de Turismo.

CRÉDITOS:

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción y estilismo: Gianella Muñoz.

Maquillaje y peinado: Diana Baltan (Ig: @makeupdianabaltan).

Vestuario look rojo: Andrea Vega (Ig: @andreavegaoficial).

Vestuario look negro: Mariana Burgos (Ig: @marianaburgosmb).

Vestuario look amarillo: Tania Salazar (Ig: @yokomoda).

Locación: Bosque Protector Cerro Paraíso.

