Ryan Muñiz Torres, el hijo menor de Dayanara Torres con Marc Anthony, que ha heredado los ojos azules de mamá y las facciones de papá, acaba de revolucionar Instagram con su última publicación a la que hasta su madre ha reaccionado: "Dios miooooooo!!! No es q sea tu madre es que eres 🔥🔥🔥 BELLO!!!".

Ryan tiene 18 años y no es la primera vez que comparte sus fotos como un auténtico modelo, tampoco la primera en la que Dayanara se declara su fan número uno. "This is happeninnnnnng!!!!" (Esto está pasando), escribió en una publicación del 23 de junio.

A pesar de que no le faltan atributos para triunfar en el mundo de la moda, también tiene el talento musical de su padre y toca varios instrumentos.

El hijo de la ex Miss Universo 1993 sabe tocar el piano, tal como lo demostró su madre el año pasado, con un video por motivo de su cumpleaños número 17.

Junto a Marc también tuvo un acercamiento a la música desde temprana edad, y su propio gusto por el rock y el grunge lo llevaron a tomar clases de batería para explotar su capacidad.