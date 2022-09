Aunque lleva más de una década trabajando en el mundo del entretenimiento y su cara es conocida en Latinoamérica y Europa, Ruggero (28) continúa siendo una persona muy reservada con su vida personal, y se lo puede constatar en sus redes sociales, las cuales usa mayormente como herramienta para promocionar su trabajo.

Sin embargo, con el lanzamiento de 'Volver a cero', su segundo álbum de estudio, el cantante italiano, radicado en Argentina, abre un poco la puerta a esta privacidad, y reconoce que muestra su vulnerabilidad e historia sin filtros a través de 8 canciones. “Este disco es un poco como una sesión de psicología conmigo mismo, en la que soy 100 % real”, reveló a EXPRESIONES durante una entrevista vía Zoom.

En esta conversación, el también actor hizo énfasis en la transformación que ha vivido durante estos dos últimos años, que lo han llevado a sentirse más seguro y maduro con su arte. Reconoce que la música que hace, hoy no es la más pegajosa ni comercial, pero eso no le influye en seguir creando. “Puede que debido a esto el proceso sea más lento, pero quiero que sea más duradero”, indica.

Dice que este disco 'Volver a cero' es una charla consigo mismo, ¿cuáles fueron tres momentos claves que considera lo hicieron llegar a este concepto?

Uno de los conceptos más fuertes que me disparó para querer contar este álbum, sí o sí, fue la pandemia. Yo creo que esta situación me ayudó y nos hizo entender varias cosas: primero, que hay que vivir muy presentes; segundo, hay que vivir la vida sin limitarnos y sin importar lo que digan los demás, y tercero, me hizo valorar aún más lo que tengo alrededor mío. Hablando de nuevo de la vulnerabilidad, de 'Volver a cero', yo siento que si no lo hacía ahora, el resetearme un poquito, y empezar de nuevo, mucho más evolucionado y maduro, que es como me siento, no lo hacía nunca.

Sin duda, los años de pandemia fueron el disparador más importante para este proceso que me motivaron a, través del disco, contar quién soy sin ningún tipo de filtros.

Hay también un cambio de estética e imagen muy notorio, con un aire a Harry Styles, ¿cómo se fue desarrollando?

Harry es un referente muy grande para mí por todo lo que quiere transmitir a través de la música y es un halago que me digas eso. Pero yo soy Ruggero y quiero ser Ruggero con mis canciones y también con mis looks, y tratar de encontrar mi originalidad. Eso es lo que también quiero mostrar a través del álbum, que cada uno tiene que ser lo que quiere ser sin importar lo que digan los demás.

A mí me ha gustado vestirme siempre de esta manera, lo que pasa es que antes no lo mostraba tanto porque uno a veces tiene prejuicios sobre un montón de cosas, pero se vive solo una vida, como dice otra de mis canciones. Yo voy a seguir mostrándome como realmente soy y siento que esto es lo que más valora la gente.

¿Qué queda del Ruggero de hace 8 años?

Un montón de cosas. Como dice la canción ‘Sigo aquí’: “Como un tatuaje te quedaste, te fuiste, pero me dejaste cicatrices de las buenas”. En este caso, el Ruggero de hace 8 años, de todo lo que fui viviendo hasta el día de hoy, fueron cicatrices de las que siempre voy a estar orgulloso porque son parte de mí, de mi pasado, pero también de mi presente y de mi futuro.

Ahora me siento mucho más maduro y evolucionado, entonces he ido cambiando como artista y como persona.

En una industria en la que constantemente se está viendo afuera y en la que las cifras se han vuelto tan importantes, ¿cómo hace para mantenerse enfocado en uno?

Yo todo lo hago porque soy un apasionado del arte, no lo hago para vender. El arte también necesita su tiempo de inspiración, de escritura y no quiero transformar mi arte en una máquina, en algo rápido, porque sino se termina quemando un poco el cerebro. Hago todo con la misma pasión desde el día uno y aunque todo va cambiando, sobre todo la industria musical en la que quizá ahora hay unos patrones que son los que terminan funcionando, pero como todas las modas, van cambiando.

Yo no quiero venderme a la moda, yo voy a seguir enfocado en lo que quiero al 100 %. Enfocado en mi camino y no pensando en el camino de los demás, que valoro, disfruto y escucho. Cada uno con su proceso y ritmo, mi ritmo quizá es diferente al de los artistas que ahora están más pegados, pero porque hacen otro estilo de música que ahora escuchamos más. Mi música es diferente, y aunque el proceso puede que sea más lento, quiero que sea más duradero.

Es el protagonista de la serie 'Supernova', ¿cómo se sintió al volver a los sets de grabación?

Fue hermoso volver a actuar. Llegué a decir que no a varios proyectos que me fueron apareciendo en el camino porque sentía que no eran desafíos y que iba a terminar haciendo lo mismo de antes. Yo siempre dije que si vuelvo a actuar, sería para algo que me llene como persona y artista. Cuando terminó cayendo la oportunidad de 'Supernova', para Amazon Prime Video, el papel que interpreté me terminó enseñando mucho. Fue una experiencia increíble.

Este 24 llega a Quito

Después de haber visitado varias veces Ecuador con los espectáculos de Violetta y Soy Luna (programas de Disney Channel), Ruggero regresa después de unos años con un show propio e íntimo a la ciudad de Quito.

“Quiero tocar teclas por dentro distintas a lo que es un concierto con banda, voy a cantar como si estuviéramos en la sala de nuestra casa”, adelanta e invita a sus seguidores a que no se pierdan la oportunidad de estar en este encuentro.