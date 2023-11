Rosalía sonó en el concierto del cumpleaños de la princesa Leonor

Mucho revuelo a generado la jura de la Constitución protagonizada la por la princesa Leonor, y no es para menos pues es la ceremonia que legitima su camino a convertirse en la futura reina de España.

Este evento, en el que el centro de los reflectores estaban sobre toda la familia real española, se llevó a cabo como parte de la celebración del 18 cumpleaños de la princesa de Asturias, por lo que tras el evento oficial en el Congreso de los Disputados, se dieron una serie de celebraciones en privado que no solo dieron de hablar por los invitados y las circunstancias que los rodearon, sino también lo que algunos catalogaron como 'momentos generación z'.

A través de redes sociales han visto la luz lo que serían algunos detalles del banquete celebrado en el Palacio Real.

Los dos momentos generación z del día de hoy son sin duda el BeReal con la reina, la princesa y la infanta; y despechá de @rosalia por la banda sinfónica de la guardia real. pic.twitter.com/X4rJ2ZtAQz — Andrea Henry (@andreahenryy) October 31, 2023

Y ha llamado la atención por ejemplo el playlist del concierto que la familia ofreció durante ese almuerzo que incluyó, entre otras canciones, el famoso tema 'Despechá', de la cantante española Rosalía. No obstante, cabe aclarar que lo que escucharon los invitado a la recepción no fue el audio original ni a la cantante en vivo, si no una versión del tema ejecutada por la banda sinfónica de la guardia real.

En el almuerzo, al que acudieron unas 100 personas, se encontraban varias personalidades españolas, al igual que una selección de "jóvenes ilustres" de entre 18 y 23 años. Una generación gracias a la cual pudimos ver algunos momentos vividos en dicho acto, como la el 'BeReal' en el que una joven posó junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

