Romina Calderón: "Mi sueño era conocer Tierra Santa"

El mundo tiene los ojos puestos en Israel por el ataque lanzado por sorpresa por el grupo Hamás. Ya están en guerra. La expresentadora de TC Romina Calderón viajó a esa nación durante el mes de abril del 2022.

Ella es cristiana y era uno de sus sueños pisar Tierra Santa. La acompañaron su esposo Wilson, su hija María Romina y un grupo de amigos.

Israel: Los famosos se expresan tras el ataque a esta nación Leer más

“Yo le había pedido a Dios, como regalo de cumpleaños, visitar la tierra de Nuestro Señor. Fue una forma de contestarme. Pasé mi cumpleaños el 18 de abril en Jerusalén, y el de María Romina también lo celebré allá.

Apenas aterrizamos no aguanté las ganas de llorar. Me duele lo que ahora están viviendo. No puedo describir lo que sentí al estar en ese lugar bendito”, contó.

Lee también: ¿Dora West llora para hacer show?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!