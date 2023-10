El sábado 7 de octubre, el movimiento islamista Hamás atacó Israel desde Gaza, lo cual ha dejado ciudadanos israelíes muertos, heridos y capturados. El impacto psicológico ha sido comparado con el que causó el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró la guerra y está bajo presión para que su respuesta militar sea a gran escala.

En las últimas horas, famosos que nacieron, residen en ese territorio o lo han visitado en alguna ocasión han compartido mensajes y se han solidarizado por la situación que se vive.

Sarah Mintz, así se llama ahora la actriz colombiana Maritza Rodríguez, que en abril de 2021 llegó a vivir en Israel junto a su esposo Joshua Mintz y sus gemelos Yehuda y Akiva tras convertirse al judaísmo. Esa nación sufrió un ataque sorpresa y bombardeos por parte de Hamás.

Durante horas, ella, recordada por actuaciones en 'Perro amor', 'El Señor de los cielos' y 'Silvana sin lana', estuvo inactiva en redes sociales despertando preocupación sobre su estado, pero luego dio señales de vida al publicar una imagen en la que se ve una bandera de Israel sobre un fondo negro y se aprecia una vela prendida.

“Hashem (manera de llamar a Dios), tú siempre estás cerca de nosotros y nosotros siempre estamos cerca de ti. Hashem, cuídanos”, escribió. En los comentarios, una de sus seguidoras quiso saber cómo estaba. “Muchas gracias por estar pendiente, estamos bien”, respondió. Laura Flores fue una de sus colegas que mostraron preocupación: “¡Mi corazón con todo Israel! Sara, Joshua, cuídense mucho y sus hijos bellos. Dios siempre los protege”.

Ha estado 8 veces en Israel

“La primera vez que visité Israel fue en el 2005, me acompañaron mis hijos Marielita y Ricardo Mórtola. Me quedé enamorada de Jerusalén, porque es un pueblo guerrero, los militares andan por las calles, por todos lados. Se siente la presencia de Dios. Es una nación pequeña, se la puede recorrer. La he visitado 8 veces, en una ocasión hubo una explosión muy fuerte en el centro, se dio una gran conmoción, cuando aquello ocurre, todos se van al Muro de los Lamentos a orarle a Dios por su protección, añoraba volver, quisiera ir siempre, pero no se puede por diferentes razones.

Es un pueblo bendecido, llevan luchando toda la vida, esperemos que esto pase. Hay muchos países que están con Israel. Ellos siempre dicen y me encanta: ‘Paz en el Medio Oriente’. Es lo que todos queremos”, expresa la presentadora y empresaria Mariela Viteri, quien en 2023 tenía ganas de regresar a este país.

Se pegó un gran susto

La comunicadora Youma Alsayed reportaba desde un punto elevado de la ciudad de Gaza para el canal de televisión Al Jazeera, cuando un misil israelí impactó en un edificio aledaño. Asustada gritó tras el estruendo del proyectil y acto seguido desapareció de la pantalla. Se pegó un gran susto, no es para menos.

Su peor pesadilla

La actriz cubana nacionalizada colombiana Daniela Tapia, participante de 'Master Chef Celebrity' 2023, estaba en Israel conociendo y explorando el país; sin embargo, el 7 de octubre su viaje se convirtió en un mal momento. “Ni en la peor pesadilla imaginé vivir algo así”.

A través de sus redes sociales comunicó a sus seguidores que estaba bien y luego contó detalles de cómo fue el instante en el que salió de un búnker en el que se protegió de los ataques por tierra y aire que Hamás lanzó desde la Franja de Gaza.

Una vez ocurrida la primera incursión violenta en Israel se activaron las sirenas que le indicaron a la población que debían refugiarse en búnkers, donde deben permanecer mientras cesan los ataques. Allí estuvo Daniela hasta que con otro grupo de personas salió para poder llegar al aeropuerto de Tel Aviv y regresar a Miami (Estados Unidos) donde vive. “Tuvimos que parar en la carretera, en medio de la calle, porque estaban bombardeando y tuvimos que tirarnos en el piso todos, con niños”.

Ya en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv tuvo suerte de que la aerolínea en la que viajaba era la única que tenía un sistema antimisiles en sus aviones, por lo que era la única autorizada para volar. “Todas las demás tienen sus vuelos cancelados, excepto la israelí”.

Tapia agregó que “como quiera que sea daba miedo montarse en un avión con misiles en el aire”.

La influencerque fue exhibida como trofeo

La influencer alemana Shani Louk acudió a un festival de música por la paz en Israel. La organización palestina yihadista difundió un video en el que se observaba la humillación y la violencia a la que habían sometido a los civiles secuestrados.

Exhibieron el cuerpo de Shani como un trofeo de la barbarie. Su familia la identificó por los tatuajes y las rastas que caracterizaban a esta joven de 30 años. Además le gustaba mucho viajar. Aunque residía en Israel por trabajo, sus más recientes destinos fueron República Checa, Grecia, entre otros, incluidos diversos estados del territorio mexicano.

Shani Louk. Redes sociales

“Me duele el corazón”

“Israelíes han sido asesinados y decenas de mujeres, niños y ancianos retenidos como rehenes en Gaza por el grupo militar palestino Hamás... Hamás retiene rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Ha habido más de 1.500 heridos y continúan los intensos combates. Me duele el corazón. Rezo por todos los que sufren.

Apoyo a Israel, tú también deberías hacerlo. ¡El mundo no puede sentarse en la valla cuando estos horribles actos de terror están ocurriendo!”, fue el mensaje de la actriz Gal Gadot, quien interpretó a La mujer maravilla. Ella nació en ese país en 1985. Ganó Miss Israel 2004 y, a los 20, se desempeñó como instructora de combate durante dos años obligatorios en la Fuerzas de Defensa de Israel.

