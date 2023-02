No hay rey sin súbditos y definitivamente Romeo Santos tiene muchísimos a sus pies. En Guayaquil quedó evidenciado ese amor con 30 mil asistentes a su show en el estadio Alberto Spencer.

En la localidad Sin Fin, junto a la tarima, sus fanáticos gritaron, lloraron y le lanzaron besos. Estaban viendo a su ídolo frente a frente por lo que la emoción los embargaba. La cita fue el 24 de febrero en Guayaquil, su primer show de la gira 'Fórmula Vol. 3', mientras que el sábado 25 será en Quito.

Romeo junto a una de sus coristas. Christian Vásconez // Expreso

A las 19:30 se comenzó a prender la emoción con ayuda de DJs invitados. Casi a la par empezó la lluvia en Guayaquil, que en vez de espantarlos solo logró que todos se junten para tratar de cubrirse. Y a la vez todos sacaron (o compraron) ponchos que convirtió el campo en una arena multicolor.

Romeo se hizo esperar. No fue tanto su culpa, la lluvia todo lo trastocó. Debían tener el escenario seco para prevenir cualquier accidentes. Pasadas las 21:30 apareció en el escenario y todo el estadio de derritió, sus fans no solo lo admiran por su voz, sino también por su sensualidad.

Las hermanas Baquerizo esperando la salida de Romeo. Christian Vásconez // Expreso

Por eso, siempre hay historias que involucran el amor platónico entre él y sus fanáticas. Así es el caso de Michelle Baquerizo, quien estuvo al pie de la tarima y fue acompañada de su hermana Denisse. Aquí lo que llama la atención es que Michelle tiene seis meses de embarazo y el amor por Romeo es más fuerte. "Me encanta Romeo Santos, ni ninguna duda es mi cantante favorito.y estoy aquí en primera fila aunque esté embarazada. No me da miedo yo sé que el rey me cuida. A este bebé lo hice escuchando a Romeo. Ya quisiera que fuera el papá", dijo entre risas la joven que casi en lágrimas disfrutó el show.

Vestido con una chaqueta mostaza, el cantante estadounidense de origen dominicano, aparició en escena cantando uno de su últimos éxitos, el single junto a la española Rosalía, 'El pañuelo'. Y como lo prometió repasó pasado y presente, incluyendo el último tema que presentó junto con Karol G, 'X si volvemos'.

La lluvia no espantó a los asistentes. Christian Vásconez // Expreso

No dejó de lado a Aventura y grandes hits de su carrera, por eso cantó 31 canciones que aunque la lluvia no paró tampoco dejó de hacer bailar a sus fans. Romeo es de pocas palabras y de mucha música, por eso le entran tantos temas en sus dos horas de espectáculo. 'Cancioncitas de amor', 'Necio', 'Perro', Siri', y 'Sin fin'. Básicamente se puede dividir en dos partes este concierto. La primera los temas de 'Fórmula, vol. 3' y la otra mitad de las canciones que lo han convertido en el mejor exponente de la bachata.

El cierre llegó con las canciones más famosas, como 'Solo por un beso', 'Sus huellas' y 'Propuesta indecente'. La lluvia no había dejado a nadie sin empapar y Romeo se encargó de dejarlos empapados de alegría y emoción. Quito vivirá lo suyo la noche del 25 de febrero.

La mala costumbre del portazo

Aunque la planificación del show no había tenido ningún contratiempo a la entrada y todo se había llevado con calma y normalidad, saltaron un par de eventos desagradables, que aunque no arruniaron el show ya son una mala costumbre del público local. El primero fue el portazo. Personas fuera del estadio intentaron ingresar al estadio empujando puertas y obstaculizando las salidas. A mitad del show, en la localidad de tribuna un grupo de personas intentaron saltarse las vallas para colarse a la primera localidad. En ambos casos la polícia tuvo que usar gas pimienta para controlarlos y así nada pasó a mayores. Sin duda, estos actitudes dañan la experiencia para familias y fanáticos.