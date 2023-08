El artista español Rodolfo Sancho (derecha en la foto), popular por dramatizados como Isabel y El ministerio del tiempo, rompió el silencio a través de un comunicado, en el que se pronuncia por la detención de su hijo, el influencer Daniel Sancho (izquierda), por presuntamente asesinar y descuartizar a su supuesto amante, Edwin Arrieta Artega.

El suceso ocurrió en la zona turística isla tailandesa de Koh Phangan.

El madrileño de 48 años pidió a los medios de su país, el “máximo respeto para su primogénito y para toda la familia”. Y que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado “en estos delicados y de máxima confusión, que pueden interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, está bajo custodia policial desde el 4 de agosto.

El surfista y chef se ha declarado responsable del asesinato y desmembramiento del colombiano de 44 años: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, añade el hijo mayor Rodolfo Sancho durante una conversación con la agencia EFE.

La prensa tailandesa como Bangkok Post, hace hincapié en la relación sentimental que mantenía el detenido con el ahora occiso.

La policía de Tailandia acompañó a Daniel Sancho hasta el lugar de los hechos para reconstruir lo sucedido. Él tenía previsto este 7 de agosto pasar a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui.