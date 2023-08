"Mi despedida será digna, indigna jamás”, dice Patricia González, a propósito del show que ofrecerá la noche del 9 de agosto en el Teatro Centro de Arte.

La artista inicia en la urbe porteña, que la vio nacer hace 80 años, su gira Debut y despedida, que luego continuará por Madrid, Ciudad de Panamá, Miami y Bogotá.

La producción del concierto está a cargo de su equipo, al que denomina Las Panchas (Estefanía Isaías, Ángeles Feraud y Nini Crawford). “Yo quería algo sencillo y tranquilo, pero ellas decidieron darle ‘a touch of class’”, dice entre risas la intérprete de La torre y Del altar a la tumba. La escenografía recreará el bar situado en el centro de Guayaquil y que fue de su propiedad en la década del 70: El Rincón del Alma.

El espectáculo, en el que compartirá el escenario con Pamela Cortés, Beatriz Gil, Luz Pinos y Gianpiero, abarcará no solo boleros, sino también valses peruanos y pasillos.

Alejandro Cañote, Marcel Ferrer, Ian Díaz y Juan Pablo Andrade son algunos de los músicos que la acompañarán en el repertorio, mientras que en su viaje a España estarán con ella Josemi Carmona, Paquito Rivera y Javier Colina.

“Me voy porque me voy. Me quedaré con mis amigos. Si me provoca, volveré a cantar pero en lugares pequeños. Me quiero retirar dignamente, con salud, con voz. Quiero que me aplaudan y no por lástima. Entré joven, salgo con mis años y con mucha gratitud al público que ha estado conmigo en estos 53 años”, reitera.