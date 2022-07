Rock Legends Fest: Tres conciertos en uno

Para los amantes del rock, el próximo 29 de julio, a las 20:00, se está preparando una fiesta con mucho ruido en el Teatro Centro de Arte. El espectáculo Rock Legends Fest presenta por primera vez a tres bandas icónicas especializadas en tributos de Guayaquil: Batukka, BajoTierra y Rock of Ages.

La primera interpretará las canciones más populares de Led Zeppelin, la segunda rendirá un nuevo homenaje a Queen y, la tercera, los clásicos de Bon Jovi.

El cantante Jairo Vargas, vocalista de BajoTierra, conversó con EXPRESIONES para dar mayores detalles del show. “A Andrés Albán (baterista de Batukka) se le ocurrió juntar a tres agrupaciones reconocidas, todos sus integrantes nos conocemos. La idea es ofrecer un concierto de primera en el teatro principal del Centro de Arte y que lo disfruten 800 personas”, dice Vargas, el encargado de revivir a Freddie Mercury, líder de Queen.

Agrega que se hará un recorrido por canciones como I want to break free, Bohemian rhapsody, You are my best friend, A kind of magic, Radio Ga Ga, We are the champions, Somebody to love, Under pressure, en total, quince temas reconocidos.

Jairo Vargas nuevamente será el encargado de revivir en Ecuador a Freddie Mercury con su poderosa voz. Amelia Andrade

Yamil Chedraui se convierte en el elemento clave al tocar tanto en Batukka como en Rock of Ages. “Los clásicos infaltables del grupo estadounidense Bon Jovi serán Livin’ on a prayer, You give love a bad name, Runaway, It’s my life, con los que crecimos siendo pelados mientras veíamos MTV”, sostiene el bajista y cantante.

Los ‘mayorcitos’ se sentirán cautivados con las melodías de los ídolos británicos de Led Zeppelin. “Rock and roll, Black dog, Kashmir, entre otras”, expresa Chedraui, quien lleva una década tocando como profesional en bares, discotecas y teatros.

Para el artista guayaquileño es un verdadero reto dejar de tocar en la sala Experimental y llevar al público de las tres agrupaciones al teatro mayor del Centro de Arte.

“Es sorprendente ver a familias enteras disfrutar de lo que hacemos, nos ha tocado ver a niños y adolescentes que brincan y eso nos hace felices. Hablamos del rock, un género que provoca energía y despierta la conciencia social. No es música simple y sentido. Está cargada de mensaje, excelente ritmo y potencia, elementos que hacen vibrar a quien sea”, comenta.