Oliver Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, ha marcado e inspirado la vida de los fanáticos del rock. Desde 1997 estuvo en la banda que marcó a dos generaciones y luego de su fallecimiento, el 25 de marzo de 2022, su nombre se elevó al nivel de leyenda.

Hacerle un homenaje es solo una excusa para revivir la música que los llevó a dedicarse a distorsionar guitarras o tocar la batería. Esta es la principal premisa para este show, organizado por el músico Ernesto Estrada y en el que reúne a una veintena de guayaquileños, todos con sus carreras vertidas en el arte, aunque de corrientes muy distintas.

Y es la unión el principal motivo para que se desarrolle este evento inédito en Ecuador. “Este show es en homenaje a Taylor, pero también es la forma que tenemos de crear una comunidad que no existe aquí. Queremos demostrarle a los demás países que en Ecuador hay gran talento”. Estas palabras hacen relación con las referencias de Estrada, ya que en otros países tuvieron movimientos similares.

“Esta gran banda, integrada por más de 20 músicos, olvida sus proyectos y se suma a algo más coral. Es un evento sin fines de lucro, que solo cubre los gastos de producción”, resalta.

El líder de Prime Ministers explicó que la primera persona a quien se lo contó fue a Nacho Granja, su compañero de banda. “Uno se llena de prejuicios y piensa que no puede haber unidad, pero aquí demostramos que entre nosotros cada vez hay más ambiente de parcería y amistad. La música es el único lenguaje que rompe todas las barreras y por eso lo queremos compartir con las personas”.

EXPRESIONES estuvo presente en uno de sus ensayos generales y constató el talento y la buena relación. Entre los músicos participantes están Megan Wong, Alex Eugenio, Perico Argüello, Juan Carlos Coronel, Toño Cepeda, Daniel Betancourt, Chimo Solórzano y Andrés Campoverde.

Recorrer los clásicos de Foo Fighters ha hecho que se conmuevan hasta las lágrimas, admite Estrada. La canción más sentida es My hero, del álbum The color and the shape (1997). El músico resalta que los espectadores se sorprenderán por la puesta en escena y el cambio de instrumentos dentro de la sala del Teatro Centro de Arte este 13 de octubre. “La música es emoción y la vamos a pasar bien”, enfatiza.