Roberta Flack: Las reacciones tras su fallecimiento

La cantante estadounidense de R&B y pop Roberta Flack falleció el 24 de febrero de 2025 a los 88 años, rodeada de su familia. Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack creció en un hogar impregnado de música, ya que sus padres eran pianistas. A los nueve años, comenzó a tocar el piano en un instrumento que su padre rescató de un basurero, lo que marcó el inicio de su pasión musical.

Eduardo Andrade: Un cumpleaños en Asia Leer más

En 1969, lanzó su álbum debut, First Take, que incluía la canción The First Time Ever I Saw Your Face. Este tema ganó popularidad tras ser incluido en la película Play Misty for Me de Clint Eastwood en 1971, alcanzando el número uno en las listas de Billboard en 1972 y obteniendo el Grammy a la Grabación del Año en 1973. Su canción más emblemática, Killing Me Softly with His Song, fue lanzada en 1973 y también alcanzó el primer lugar en las listas de éxitos. Este logro la convirtió en la primera artista en ganar consecutivamente el Grammy a la Grabación del Año en 1973 y 1974.

Flack fue reconocida por su capacidad para fusionar géneros como el jazz, soul, pop y folk, estableciéndose como una de las artistas más influyentes de su época. A lo largo de su carrera, ganó cuatro premios Grammy y dejó una huella imborrable en la música popular.

Las reacciones de otros artistas

Tini y Danna: La amistad se afianza en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton Leer más

Tras su fallecimiento, numerosas personalidades expresaron su pesar en redes sociales. El actor Clint Eastwood compartió una imagen junto a Flack en su cuenta de Twitter, acompañada del mensaje: "Descansa en paz, Roberta Flack". Asimismo, artistas como Yoko Ono y Melba Moore publicaron fotografías y dedicaron palabras emotivas en honor a la cantante.

RELACIONADAS Clint Eastwood reaparece con nueva apariencia y una película

Rest in Peace Roberta Flack... pic.twitter.com/wdStDGNfrG — Clint Eastwood (@EastwoodMalpaso) February 24, 2025

El músico Julian Lennon también publicó un emotivo mensaje sobre el fallecimiento de la cantante "Roberta Flack era vecina de papá en la ciudad de Nueva York y una querida amiga de nuestra familia. Nos entristece mucho enterarnos de su fallecimiento", escribió junto a una imagen de Flack. Por su parte, la cantante y actriz Jennifer Hudson escribió en su cuenta de Twitter "Es muy triste saber del fallecimiento de Roberta Flack. Una de las grandes cantantes de soul de todos los tiempos. Descanse en paz, Sra. Flack. ¡Su legado sigue vivo!"

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!