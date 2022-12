I feel fantastic es una de las canciones más populares de Riovaz, artista estadounidense de origen ecuatoriano que, con sus temas compartidos en TikTok, consiguió ser viral en su país.

El tema es una forma irónica de referirse a una ruptura. “Es cierto. Hoy ya me siento fantástico, pero es curioso que cuando hice la canción estaba siendo sarcástico. Estaba en el lado opuesto de esa palabra”, explica el compositor de 18 años.

La fama le llegó en 2020 cuando aún no terminaba el bachillerato. Fue la canción Prom night la primera que consiguió sacarlo del anonimato. Es un tema que habla del amor colegial y la sensación de estar muerto por dentro. La creo desde la intimidad de su habitación, prácticamente sin ningún equipo sofisticado.

Son canciones sinceras que reflejan la forma de ver la vida de un adolescente que no quiere fingir. “Cuando la gente me ve, sobre todo cuando todavía estaba en el colegio, soy solo ese chico que hace música en su casa y la cuelga en Internet”.

Pero esto cambió tras la viralización del tema, que primero llegó a Instagram y SoundCloud, pero los curiosos oídos de los usuarios de TikTok lo convirtieron en tendencia.

Todo esto coincidió con la rara situación de las graduaciones en el pico de la pandemia, que mantuvo a los alumnos alejados de sus compañeros.

Así fue como llamó la atención de Universal Music, disquera de la que ahora forma parte. “Hice esa canción con 15 años en mi aplicación Notes”, cuenta en la entrevista. “Antes se necesitaba un estudio entero y dinero para hacer una canción de éxito. Antes del éxito de Prom night tenía demasiado miedo de mostrar mi cara en Internet. Pero la canción me ayudó para ganar confianza y atraer nuevos fans”.

Brandon Hernández es hijo de dos guayaquileños y tiene dos hermanos más. Ellos viven en Nueva Jersey, y aunque no viene a Ecuador desde hace varios años, siempre está en contacto con lo que pasa en el país. Y también apoyó a la selección en el Mundial.

La intención principal de Riovaz es ser real. “Quiero expresar lo que siente la gente de mi edad”, esto sin obviar los beats electrónicos tipo retro.

El último single de Riovaz es Tell me your fears, una canción que invita a bailar y perder el miedo por una noche. Además tiene un homenaje al tema I kiss the girl, de Katy Perry.

Listo para salir de gira

Con casi tres millones de oyentes mensuales en Spotify, el intérprete ha comenzado a tener una sólida base de fans, que ahora podrán verlo en vivo en varias ciudades de Estados Unidos y Europa.

Riorave es el nombre del tour que iniciará en febrero del 2023 y lo hará visitar Los Ángeles, Dallas, Houston, Orlando, Atlanta, Brooklyn y Chicago. Luego visitará Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y Reino Unido.