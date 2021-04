Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, unidos en 'Dios así lo quiso'

Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra decidieron unir sus voces para interpretar 'Dios así lo quiso', un tema de amor de pareja, composición original de Montaner, los hermanos Jonathan y David Julca, su yerno Camilo y el músico venezolano Yasmil Marrufo.

“En el estudio empezó a surgir algo que no tenía ni un porqué… ni la teníamos muy clara de lo que estábamos buscando”, dice Montaner. “Sabíamos que lo que yo quería era una canción de amor siguiendo los fundamentos de este nuevo álbum dedicado al amor, del sentimiento profundo que una persona puede tener por su pareja”. Con el tiempo, el tema fue tomando ritmo de cumbia y sabor a Caribe.

“Una vez que le monté, la voz todos me decían: esta canción a dúo con Juan Luis sería espectacular”, prosigue. Y la idea fue tomando forma. Dice el argentino que su admiración por Guerra ha sido desde siempre. “Es un hermano de mi familia y lo queremos mucho”, dice refiriéndose al dominicano.

Así que se atrevió a escribirle. Le mostró el tema y le dijo que quería que lo interpretaran juntos. “Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí”.

Juan Luis indica que compartir con “Ricardo siempre es de mucha alegría. Transmite gozo, como si todos los días para él fueran de fiesta. Habíamos planeado una colaboración hace tiempo pero no había llegado la oportunidad, esta vez se dio… ¡Todo tiene su hora!”.

Montaner, por su lado, asegura que deseaba grabar junto al creador de Bachata Rosa “porque él ha hecho una espectacular carrera y su legado musical va a ser eterno. Siempre, siempre, la gente me ha comentado: ¿para cuándo una canción con Juan Luis?”.