Un empresario farmacéutico cae sobre la alfombra de un lujoso salón. Todas sus personas cercanas, amigos y familiares, lo ven tendido. Acto seguido, se dan cuenta de que este apuesto y vigoroso hombre está sin vida.

Esta es, a grandes rasgos, la escena decisiva de la primera temporada de Reputación dudosa. La serie de ocho capítulos es una producción de Sony Pictures y Claro Video para toda Latinoamérica, incluido Brasil.

Pese a que parece una propuesta llena de drama, la realidad es que está filmada totalmente en clave de humor negro, un género pocas veces retratado en la ficción en español. Así lo resaltan sus productores y guionistas, entre ellos David Barraza (escritor) y Álvaro Curiel (director).

EXPRESIONES conversó con el elenco principal desde México, y demostró que la muerte, aunque sea de ficción, une más que nada.

La entrevista

Esta es una serie muy coral, en la que todos tienen gran protagonismo. Y en su dinámica fuera de cámaras también se percibe así su relación. ¿Cuál es la mejor anécdota dentro de este proyecto?

Marcela Guirado: A mí me pasó que fue uno de los primeros proyectos que hice tras la pandemia. Yo sí siento que fue un respiro y un vuelve a la vida para muchos de nosotros. Fue una buena forma de volver a estar en contacto con mi parte creativa y así fue como se hicieron buenos vínculos con la gente que formó parte. Para mí ha sido muy especial.

Pero al haber tanta buena relación, siempre hay alguien que llegó más tarde o no se sabía el diálogo. Algo chistoso debió pasar.

Todos: (Risas).

Claudia Álvarez: ¡Qué va! Nunca hablamos mal de nadie. Vamos a cuidarnos entre compañeros, claro que sí (risas).

Marcus Ornellas: Nunca van a decir que fui yo. (Risa)

Claudia Álvarez: Honestamente, en este equipo de trabajo, hubo un profesionalismo increíble. No hubo divismos ni llegadas tarde ni alguien que no se supiera sus diálogos. No lo digo porque todo sea miel sobre hojuelas, es solo la realidad. Nos apoyamos mucho en las escenas complicadas. Pero si uno tenía que ensayar muchas veces una escena, todos teníamos gran predisposición.

Verónica Langer: Yo sí voy a decir la verdad. Nos retaban porque hablamos mucho. Éramos unos cotorros (risas).

Entonces sí se divirtieron mucho…

Itahisa Machado: ¡Sí! Es que dentro del guion, el mayor tiempo estamos borrachas. Ya te da como una cosa en el cuerpo y estás toda relajada. Ya agarrabas una actitud divertida, pero, ojo, era actuación. Pero somos muy buenas actrices.

En Reputación dudosa la muerte está rondando todo el rato. ¿Con el humor negro fue muy fácil llevar este tema?

Verónica Langer: Para mi personaje, Catalina, sí fue muy difícil. Porque ama mucho a su hijo Luisar, pero es algo tremendo el hecho de que muera. Es su único hijo, la continuidad de su obra (empresa). Pero es el amor la que le ayuda a buscar respuestas metafísicas para estar en contacto con su hijo. Se arriesga.

Esto que me cuentan va de la mano con una noticia que salió esta semana: que algunos aplicativos como Siri y Alexa podrían permitir programarse con la voz de un ser querido fallecido. ¿Lo usarían ustedes así?

Marcus Ornellas: Yo no, para nada.

Itahisa Machado: Hoy en día hay muchas técnicas espirituales para tener un acercamiento.

El estreno fue este fin de semana. ¿Cómo han visto la recepción del público?

Claudia Álvarez: A mí me han escrito por Instagram y ya me están pidiendo segunda temporada. Se aventaron los ocho capítulos en un par de horas. El equipo técnico también está muy satisfecho por todo el resultado.

Marcela Guirado: Mucha gente ya está esperando el estreno en Estados Unidos, pero será muy pronto.

Por ahí leí que la segunda temporada ya la filmaron…

Marcus Ornellas: Dejémoslo abierto… No podemos decir más.

Una serie de chicas fuertes

Siete mujeres son parte de la vida de Luisar, el protagonista de Reputación dudosa. Al fallecer todas quedan sin su amante, su esposo o su gran amigo. Pero ninguna muere de amor tras su deceso. La diversidad, el empoderamiento y la participación de la cuota femenina se alinea a la conversación que tiene la sociedad actual.

“Es una buena apuesta por parte de Claro video y Sony pictures. Como actriz fue increíble para mí, porque pude hacer personajes diferentes al modelo que se le da a la mujer en los último 30 o 40 años. Siento que hay una labor referente que se le da a las jovencitas, ya que hay un abanico de personalidades interesantes. Está la esposa, la bióloga, la detective, la directora de medios, la empresaria. Son personajes empoderados en diferentes ramas. El entretenimiento es delicioso, pero tienes que darle algo más”, comenta Itahisa Machado (la directora de su laboratorio farmaceútico).

Marcela Guirado (la detective) también resalta que no se repiten historias preestablecidas. “Todas somos mujeres de carácter en la serie, con éxito en sus áreas. A lo largo de los años, nos han enseñado mucho que las mujeres se pelean por un hombre. Acá no pasa. Sí estamos unidas por este hombre, pero nos juntamos luego también para todas salir ganando. Además esta historia no hace apologías sobre las malas decisiones de Luisar ni de sus infidelidades ni malos tratos. Es la suma de consecuencias de todos los malos pasos que han hecho”.

La sinopsis

La historia gira en torno a Luis Arturo, interpretado por Marcus Ornellas, y a las mujeres que forman parte de su mundo, las cuales tienen razones para odiarlo y desearle la muerte: la esposa (Claudia Álvarez), tres amantes (Grettell Valdez, Sara Corrales, Luz Ramos), la mamá (Verónica Langer), la detective (Marcela Guirado) y la directora de su laboratorio farmacéutico (Itahisa Machado). También cuenta con la participación especial de Susana Zavaleta como la forense.

Este multifacético y divertido elenco, muestra que todos guardamos secretos, que los mejores amigos pueden surgir en lugares inesperados y que es posible estar ‘durmiendo’ con el enemigo.

También dijeron

“Fue un reto complejo actoral. Muchas escenas las grabamos solas, solo imaginando que estaba el espíritu de Luisar (Marcus). Siempre hacíamos una escena con él y sin él para hacer este juego con su presencia y espíritu”.

Marcela Guirado

“Cuando leí el guion, yo no veía en mi personaje la comedia negra. No sabía cómo lo iba a sacar. Tenía miedo de abordar a mi personaje, pero con los ensayos y el trabajo de mi director, pude dejarme ir. Fue increíble y disfruté muchísimo de haberme arriesgado sin sobreactuar”.

Claudia Álvarez