Tras un vuelo de casi 24 horas, llegó a Ecuador proveniente de Turquía, luego del fin de El poder del amor. Ya tiene una semana de haberse reencontrado con su gente, sus amigos, su rutina. Algo que todavía le cuesta puesto que tiene que acostumbrarse al cambio de horario.

Nathalie Carvajal (32) es una de las mujeres más seguidas y polémicas de la televisión ecuatoriana. La quieren o la odian. No hay puntos medios y ella lo sabe. Tampoco le importa. “Yo me muestro real siempre”, sentencia en esta entrevista.

La pelirroja asegura que es “rayada”, pero que eso no la hace mala persona. Eso sí, reacciona cuando se siente señalada. También es muy divertida y sabe reírse de sí misma. En esta conversación salió a flote este lado, en medio de varias infidencias de su paso por la casa que reunió a 18 participantes de 11 países.

Aunque el amor no le llegó, no está arrepentida de lo vivido. Del puertorriqueño Fredito G. Mathews, solo atinó a decir que lo llegó a querer mucho como amigo. “Pero me di cuenta de que no era el indicado”. Tampoco está en búsqueda de romances, aunque pretendientes no le faltan. A Nath le gustan menores que ella. Eso sí, con madurez. Antes de ir al programa, tuvo que dejar una relación que iniciaba, pero la distancia lo enfrió todo. “Además de que me vio besarme en televisión nacional. Estaba advertido”.

La también influencer se presenta como un libro abierto. “Yo quise llegar con una versión más tranquila de mí. Sumisa. Me di cuenta de que no era yo. La gente me decía que yo era muy relajosa fuera de cámaras y por qué no lo estaba siendo frente a ellas. Yo quería representar bien al país pero, la verdad, no eran los Juegos Olímpicos, sino un reality. Así que decidí ser realmente como soy, sin poses ni recatos. Ser falsa habría hablado mal de mí. Yo soy candela”.

Nathalie considera que fue una estrategia y que quizá llegó un poco “mojigata”. Esta última palabra la usó mucho en El poder del amor. Incluso así bautizó a los ganadores, Karina Linnet y Julián Torres. “La palabra ‘mojigata’ no es algo negativo para mí. Lo dije porque los mojigatos siempre ganan, ya que son buenitos, bonitos. Tienen una relación casi perfecta. El público se engancha con esas historias. Es como una novela. A las personas no les pasa esto con el más fuerte, el más rudo. En mi novela yo soy protagonista, no villana. Pero hay que poner un poquito de candela en el reality. Si no, sería muy aburrido”.

Más de 8 horas de trabajo

“La verdad es que si no exageras un poco tu personalidad, no se siente divertido. Esto es distinto a mostrarte de forma diferente a como eres”, explica sobre la dinámica dentro de la casa cuando las cámaras han estado encendidas por ocho horas.

“La gente que entra a la televisión sabe a lo que se somete, lo que tiene que hacer. Estar en un reality es para figuretear, robar cámaras. Incluso algunos llevan un papel. Es algo que hay que hacer. Si no, que se dediquen a otra cosa”.

Más personal

¿Qué es lo positivo y negativo de estar tan expuesta?

Lo negativo es que la gente llegue a asustarse de mí (risas). Hay cosas por las que mis pretendientes hasta me bloquean. Admito que soy muy celosa y peleo por cualquier cosa. Es que yo no me puedo quedar callada.

¿Cómo maneja las críticas?

Los comentarios siempre importan. Pero el odio molesta, incluso cuando son verdades. Porque sí pasa. En estos días una seguidora, o no sé cómo llamarla, me envió unas notas de voz a Instagram muy hirientes. Me dijo de todo y sentí su odio. No le respondí. No voy a ponerme a pelear ni a su nivel.

¿Hay algún cambio entre la Nathalie que inició el reality y la Nathalie actual?

Sí, por supuesto. Cada vez me siento más desinhibida. Luego de que falleció mi mamá en pandemia, sentí que no podía guardarme nada. Antes yo era la que se enamoraba y lloraba. Quizá era como la víctima y esa palabra no me gusta.

En pocas palabras

Hernán del Pozo: Panita.

Penélope Menchaca: Exitosa.

Carolina Jaume: Locura.

Moisés Logan: Dos personalidades.

Karr Llenes: Tatuaje.

Producción: Fenomenal.

Turquía: Amor.

El poder del amor: Conocer gente.

Un secreto: Sí probé ‘comida’ panameña.

