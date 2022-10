El boxeo suele ser un deporte lleno de apasionados seguidores, y sus estrellas tienen duras historias de vida, dignas de ser contadas. Felipe Martínez Amador, director de cine colombiano, es el showrunner de la serie El repatriado, que presenta en pantalla la vida de un joven pugilista latino con sueños de convertirse en campeón. Esta es una apuesta más de Star Plus, la nueva plataforma de streaming (hermana de Disney+) para el mercado latino.

Los amantes de las series en español tendrán presentes series como 'Cumbia Ninja' y 'K-Dabra', ficciones que mezclan la fantasía con lo dramático. Felipe estuvo a cargo de ellas y ahora se aleja un poco de ese género, pero se adentra en las realidades de la migración y otros problemas sociales.

El repatriado tiene también su dosis de comedia, esa particular característica latina que permite reírse de lo más oscuro.

En esta entrevista con el creador de la historia, EXPRESIONES constata la emoción del cineasta al hacer seriados con un enfoque diferente al acostumbrado en la pantalla chica latina.

“Estamos súper contentos de estrenar una serie que ha sido muy difícil y ha tenido cierto retraso en salir. Siendo más sincero aún, esos primeros momentos en que vemos que todo está en la plataforma dan nervios. Siempre veo si todo está nuevamente bien. Aunque sabes que ya no puedes hacer nada”.

El creativo admite que tuvo mucho cuidado en detalles como los subtítulos, la corrección del color y demás. “La serie tiene un look y apariencia visual muy diferentes a lo que se hace en Latinoamérica”, explica.

Y esto tiene que ver también con la participación del director de videoclips Nuno Gomes, quien presume de una larga trayectoria haciendo audiovisuales para artistas, especialmente de reguetón.

Felipe es colombiano y había hecho gran parte de su profesión en su país. Ahora todo lo filmó desde México, donde reside desde hace ya varios años. “En mi país puedo decir que ya me sentía un poco estancado con los proyectos. No me puedo quejar de lo bien que me ha ido en Colombia, pero necesitaba buscar más oportunidades. Quería hacer proyectos distintos. Uno no es profeta en su tierra y en México he podido hacer un proceso creativo más exhaustivo, desde la escritura y toda la posproducción y selección de música”.

Los diez episodios están disponibles desde el 21 de septiembre.

Richie Abarca regresa

“Odio lo joven que se ve este ser humano al aparentar 10 años menos siempre”, dice entre risas Felipe Martínez, director de la serie y gran amigo del actor Ricardo Abarca. El mexicano es el protagonista de El repatriado y actualmente tiene 36 años y una gran entrega para cada personaje.

Esta broma la suelta al tener gran cercanía con el actor, con quien trabajó en las tres temporadas de 'Cumbia Ninja' (Fox Telecolombia), entre 2013 y 2015.

Aquí tuvo que aprender mucho sobre el deporte y entrenar como un verdadero boxeador. “Richie es mi familia aquí en México. Yo paso Navidad con él y su familia. Diana Neira es su esposa y, como es actriz también, hace un cameo en la serie”.

La historia, explica, es una idea de Fernando Barbosa, de quien dice es uno de los ‘duros’ de Disney. “Es muy allegado al box y además es comentarista de ESPN Knock Out. Es una persona que además de manejar toda la parte de ficción de Latinoamérica, tiene esta pasión por este deporte y conoce todas estas historias de peleadores mexicanos en Estados Unidos, a los que deportaban de territorio estadounidense antes de una pelea importante”, explica el showrunner quien, además, confiesa que Richie no estaba contemplado en un inicio.

“Querían que el protagonista fuera el boxeador Ryan García (23). Pero nunca obtuvimos el tiempo de plantearle la idea por su apretada agenda. Así que yo sugerí el nombre de Richie. Star Plus, que antes era FOX, conocía perfectamente su talento y cuando vieron su casting quedó inmediatamente”.

Felipe asegura que por mensajes de texto le pidió al actor que por favor esté disponible, porque ya había dado su nombre para que él sea el protagonista.

“Casi que le estaba rogando. Él era nuestro personaje y ya no teníamos más tiempo. En la junta estaban todos tranquilos, pero yo le avisaba por interno que él ya había quedado”.

Grabar peleas con estilo de reguetón

Sobre El repatriado, el showrunner resalta lo inmiscuido que estuvo el equipo para lograr conseguir una estética nueva y además aprender a filmar un deporte que en ficción puede resultar monótono. Estas fueron las claves.

“Tuvimos que ver todas las películas de boxeo que te puedas imaginar. En especial la saga de Rocky y Creed”.

“Aprendimos mucho sobre el deporte, sus reglas, sus personajes”.

“Aprendí a boxear, tomé clases para aprender los movimientos y quedamos rendidos. Claro que Richie sí tuvo una mayor disciplina y entrega. Su dieta, sus horarios. Él fue un atleta”.