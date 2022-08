Al parecer, las historias de bomberos están de moda. En septiembre llega a Ecuador Compañía 593, la nueva novela de Ecuavisa, mientras que el pasado jueves Netflix puso en su plataforma los 39 capítulos de Donde hubo fuego. Ambas historias abordan en su trama principal la vida en una estación bomberil. Esta coincidencia hará voltear a los ecuatorianos a fijarse en lo sacrificado de este oficio.

Y es precisamente esto lo que recalca Eduardo Capetillo Gaytán, actor de esta telenovela mexicana que ahora se encuentra disponible en la gigante del streaming. Eduardo, quien cumplió 28 años el 17 de agosto (el mismo día del estreno mundial), conversó con EXPRESIONES sobre este reto actoral que le impuso desde un exigente acondicionamiento físico hasta trabajar al lado de su famoso papá, Eduardo Capetillo.

El hasta ahora músico muestra el talento que lleva en la sangre, algo que también toma de su mamá, la actriz Bibi Gaytán. Esto fue lo que nos dijo quien ahora que enciende el fuego de sus fans en redes y lo apaga en la ficción.

¿Qué tal esta experiencia de convertirse en bombero?

Sí, exactamente, nos convertimos en bomberos. Las escenas de acción requerían un nivel físico importante. Es un proyecto impresionante y estoy muy agradecido de participar. Aquí se suman muchas cosas para que sea más especial para mí: el que sea mi debut, trabajar con mi papá, que sea en Netflix y estar rodeado de talento por mis compañeros actores y de producción.

Ya que tuvo entrenamiento de bombero, ¿se animaría a ser voluntario?

Voy a ser sincero: no estoy seguro de que pueda hacerlo. Porque viví por afuerita lo que hacen y lo que son los bomberos. Ellos son unos verdaderos héroes. Pude palpar cómo ingresan a un infierno cuando una casa está en llamas. Rescatan a alguien que no conocen y que probablemente no sepa quiénes son ellos. Lo están arriesgando todo. Los admiro muchísimo. ¡Híjole!, yo creo que estoy más tranquilo frente a una cámara que frente a una casa en llamas.

¿Qué tipo de tecnología usaron para estas grabaciones y no correr peligro?

Estuvimos cuidados todo el tiempo, en cada una de las escenas. Había un equipo gigantesco de efectos especiales y otro de bomberos reales. Eran aproximadamente 40 personas en escena para hacerlas posibles. Aunque nunca tuvimos riesgo, sí se sentía el calor en cada escena. El humo era real y te afectaba también. Usamos un líquido especial al que llaman retardante, que se usa para cuando se prende a una persona totalmente en llamas en producciones de Hollywood. Te lo pones en el cuerpo y puedes estar dentro del fuego sin correr mucho peligro. Cada 45 segundos teníamos que salir por el tema del calor. Y los trajes pesan mucho. Aparte de la dificultad actoral, estaban las complicaciones físicas.

¿Cómo se involucra su personaje en la trama? ¿Qué tanta cercanía tiene con su papá en las grabaciones?

En cuanto a las escenas juntos, no eran posibles porque hicimos el mismo personaje (Ricardo Urzúa) en dos épocas diferentes. Nos tocó trabajar juntos cuando las unidades se empataban. Me encanta verlo llegar y yo terminar mis escenas. Me iba directo a ver cómo trabajaba. Me di cuenta de que la gente le tenía mucho respeto y cariño. Mi papá y yo hablamos con todos, nos hacemos amigos en todos lados, y eso creaba un gran compañerismo.

Escena de Donde hubo fuego. Jaime Medina / Netflix

¿Trabajar con él le puso presión?

No la hubo. Yo siempre les voy a agradecer a mis padres que nunca me han presionado en un tema laboral diciéndome cosas como “tienes que hacer esto”, “hazlo de esta manera”. Al contrario, siempre me han dejado volar. En el set, mi papá era mi compañero, uno al que le tenía toda la confianza para pedirle consejos.

Pero la gente espera que se convierta en galán de telenovela…

El ser hijo de mis papás no es ni ventaja ni desventaja. Como yo lo veo, soy hijo de dos personas que tienen mucha experiencia y, si necesito una guía, puedo ir y preguntarles. Qué padre es el hecho de que en lo que amo hacer, tengo a dos personas con tanto recorrido cerca de mí.

Eduardo, usted en redes tiene fans a quienes ‘enciende’ con cada foto suya. Siempre ha sido considerado bastante guapo...

¿Los enciendo en qué sentido? (risas). Estoy muy agradecido con ellos y ellas. Porque al final del día, a lo que estamos apuntando, que es actuar y cantar, sin el apoyo de los fans no es posible. Este personaje que hice se los entrego. Las canciones que estoy escribiendo, igual. Es para que ellos tengan historias que los hagan felices. Ahora que te lo cuento, se me eriza la piel. Estoy muy agradecido por cada muestra de cariño y si algo me enseñaron en casa es a no perder el piso. Nosotros estamos aquí por la gente, nuestro trabajo es por la gente.

Donde Hubo Fuego Temporada 1. Eduardo Capetillo Gaytán Ana York / Netflix

Más de la historia

Según la cuenta de Netflix, la sinopsis de Donde hubo fuego cuenta cómo el personaje de Poncho encuentra el cadáver de su hermano y, siguiendo las pistas del crimen, llega a un equipo de bomberos de un barrio de Ciudad de México. Con una identidad falsa, consigue un trabajo en la estación central y conoce a Olivia, una compañera de equipo y la única persona que descubrirá su secreto y le ayudará a llegar a la verdad. Al mismo tiempo, Ricardo, un exconvicto, regresa para encontrar a su hijo, que no sabe de su existencia.

De Ricardo, personaje que interpreta en el pasado Eduardo Jr. y en el presente Eduardo Capetillo, el protagonista de esta entrevista tiene muchas expectativas. “Ojalá la gente se enganche con la historia y nos haga memes y cuentas de fans. Es un personaje al que ves en dos etapas muy diferentes de su vida. A nivel actoral me dio mucho. Espero que todos lo quieran como yo lo quise”, explica.

“A diferencia de un galán de novela, Ricardo Urzúa es un hombre imperfecto, un hombre de verdad”.

Y sobre el género que ahora reina en el formato streaming, deja claro algo: “A los latinos nos corre el drama por las venas, por eso no podemos dejarlo de lado”. Eduardo resalta la facilidad del streaming para que el usuario lo vea cuando quiera.

Además, no ha dejado de lado la música y antes de que finalice el año sacará más canciones.