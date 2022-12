El año que termina siempre deja enseñanzas. Un actor, una cantante y una presentadora de televisión comparten sus testimonios de vida y hablan de una renovación que les permite recibir el nuevo año con determinación, positivismo y coraje.

"LA RENOVACIÓN APLICA PARA TODO"

En septiembre, Pamela Cortés tuvo un revés en su salud, por lo que tuvo que se intervenida debido a una trombosis venosa profunda. Sus familiares solicitaron donaciones de sangre y que oren por ella. Afortunadamente todo salió bien y sin duda, lo vivido dejó en ella algunas enseñanzas. "La renovación aplica en mi caso al 100%, renovando mi vida, mis canciones, mi parte espiritual, psicológica y física".

A esta palabra la acompaña de otra llamada "gratitud". "Soy una mujer bendecida, tengo la oportunidad de vivir y por eso comparto mi historia con todas las personas, incluyendo a aquellas que me alentaron y oraron por mí y me expresaron su amor y muestras de cariño".

Enfatiza que es válido que el ser humano se enoje, se frustre y reniegue, para ella son estados emocionales transitorios pues al final del camino se encuentra la fe, aquella que sostiene y en la que que hay que agarrarse.

Pamela ha plasmado en Canto de paz, lo vivido en este 2022. Cortesía Daniel Olvera.

La renovación de la que habla Cortés la plasma en una melodía llamada Canto de paz que será estrenada en las próximas semanas.

Para el 2023 lo que más desea es dejar el miedo atrás y que se quede en el 2022. "Quiero decirle adiós a los sustos, a los malos ratos y darle la bienvenida a la renovación y empezar de nuevo".

JEFF NIETO: "LO FÁCIL TE ESTANCA, TE DETIENE"

Hace casi ocho años llegó este actor venezolano quien dejó su país en busca de mejores días y encontró en Ecuador una puerta para seguir desarrollando su talento artístico. "Al principio no fue fácil, tuve que lavar platos, pero como amo lo que hago y doy lo mejor de mí, los resultados se dieron".

Siendo extranjero impulsó el microteatro en ciudades como Guayaquil y Manta.

Su trabajo incansable lo plasmó no solo en tablas, sino también en proyectos culturales y en publicidad para diversas marcas. Todo iba bien, pero con la aparición de la pandemia muchos de sus proyectos detuvieron.

Jeff lucha por hacer arte en Ecuador, impartiendo talleres actorales y gestando proyectos culturales. Amelia Andrade

Hoy, luego de que lo peor ya pasó, está convencido que la producción ecuatoriana necesita un cambio. "Si no le das calidad a la gente, esta nunca la pedirá. Se puede transformar a una sociedad desde el arte y la cultura. Así tendremos una sociedad menos violenta y más educada y visionaria".

Dice estar sembrando en una ciudad que le abrió las puertas, impartiendo talleres y formando niños y adultos. "He sobrevivido gracias al arte, se puede si trabajas constantemente. Lo fácil te estanca, te detiene". Para enero, tiene planeado participar en un reality que se a llevar a cabo dentro de Pop Up Teatro Café que será adecuado para que los participantes convivan como si estuvieran en una casa, al mejor estilo de Gran Hermano.

WENDY ROSILLO

Tras más de una década de ausencia de la televisión abierta, Wendy Rosillo volvió a TC, canal donde siempre se sintió cómoda y a gusto. "Me siento totalmente renovada, cuando amamos lo que hacemos siempre tendremos la oportunidad de regresar y con otra visión".

En la actualidad, Rosillo tiene la necesidad de contar historias de manera introspectiva. "Para que tu entorno esté bien, debes empezar por ti".

El 2022 lo define como un año de grandes lecciones, en el que le tocó prepararse y aprender que estar en paz es lo más importante: "No debemos permitir que ninguna situación externa te la quite y entender al mismo tiempo que nada ocurre sin que haya una razón de amor y de aprendizaje. No nos pasa nada que no nos corresponda, nuestra alma no necesite vivir. Hay que aceptar, asumir y hacerse cargo, sin ningún sentimiento negativo".

Wendy Rosillo espera reforzar su podcast como una vía de soporte a la salud emocional y espiritual del ser humano. Freddy Rodriguez

La comunicadora quien sufrió de cáncer ve en uno de sus hijos, con discapacidad visual, quien curiosamente es artista y pinta un referente de que todo se puede vencer sin hacer caso al miedo, al 'yo no puedo' o al que dirán. "Gracias a Dios tengo la oportunidad de ver en mi entorno, a través de situaciones complejas, la luz al final del túnel y ganar de aquellas experiencias. Cuando trabajas en ti las situaciones adversas las llevas en paz, aunque sabes que no las cambiarás, eres tú quien decide qué hacer con lo que estás pasando".

La periodista espera reforzar su podcast para el 2023 con mejor contenido y reforzar el nivel de sus invitados. "Solo quiero llevar buenas noticias, con un mensaje diferente en la que cómo se sienta el ser humano es prioridad seguirá siendo mi prioridad".