Renn OG: Su colaboración con Myke Towers lo lleva a Hollywood. Conoce los detalles

En abril de 2024, el artista quiteño Víctor Rengifo Peñafiel, conocido como Renn Og, compartió en sus redes sociales la canción Maquillaje. Este enérgico tema de reggaetón celebra la belleza interior y la necesidad de liberarse de las apariencias falsas.

Días después, la canción, que interpretaba junto al artista cubano Yexel, se convirtió en un éxito viral en TikTok, con millones de personas utilizando el tema como banda sonora de sus propios videos en la red social. Posteriormente, mediante el uso de Inteligencia Artificial, se añadieron otros músicos al tema, como el puertorriqueño Anuel AA.

“Cuando se subió esa versión, abrí TikTok para buscarla y vi que en mi cuenta ya tenía mil seguidores más que el día anterior. Pero ahí quedó. Bajé a jugar básquet y, cuando volví un par de horas después, tenía 10,000”, cuenta.

Las disqueras internacionales comenzaron a llamar al artista, y pronto lanzó un remix de su tema junto a los músicos Myke Torres y Nio García.

El video musical de la canción ha sido nominado en la categoría de Mejor Video Latino en los prestigiosos Hollywood Music Video Awards.

“Fue una sorpresa súper positiva y una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien”, señala.

Recientemente al artista lanzó el tema 'Dicen que los gangsters'. Cortesía

La ceremonia de premiación será el 5 de abril en Hollywood, California.

Renn Og ya cuenta con otros temas populares en su plataforma, como 'Dicen que los gangsters' y Solita', que han acumulado miles de visualizaciones. Sin embargo, su amor por la música comenzó años antes, cuando aún era niño.

“Vengo de una familia de artistas. Mi abuelo perteneció al coro del IESS y mi mamá amaba cantar y bailar. De niño iba al conservatorio, toqué el piano, y en 2016 empecé a escribir mis propios temas”, narra.

Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando Renn Og decidió dedicarse de lleno a la música.

“A partir de ese momento me lo tomé en serio, comencé a trabajar en mis temas y a pensar en la producción. Desde entonces, no he parado”, afirma.

Algunos de sus primeras canciones en ver la luz fueron 'Enculao', 'Off' y 'Par de copas'. Renn Og explica que, a la hora de componer, las melodías preceden a la letra.

“Primero empiezo a vibrar con alguna canción, la tarareo y voy creando la melodía. Las letras surgen después, cuando la melodía ya está lista”, comenta.

Sus canciones, añade, giran en torno al desamor y el coqueteo. “El desamor me inspira, también el coqueteo que surge cuando uno quiere estar con alguien”, revela.

El músico también destaca que su proceso de trabajo es diario y que, pese al éxito de Maquillaje y otros temas, sigue aprendiendo constantemente.

“Siento que, cuando te tomas la fama demasiado a pecho, pierdes. Yo aún sigo aprendiendo. Trato de mejorar con cada canción, y aunque aún no estoy donde quiero estar, tampoco estoy donde empecé, y eso se lo debo a la constancia. Cuando escucho las canciones del Renn de 2016, veo a un ‘peladito’ que no sabía nada, y me da alegría ver dónde estoy ahora”, concluye.

El ‘suavetón’, un sonido con alma nacional

Renn OG comenta que, para él y su equipo, el 2025 es un año destinado a la creación, y que actualmente se encuentra experimentando con nuevos estilos, entre ellos el ‘suavetón’. Este innovador sonido fue creado por el reggaetonero ecuatoriano Milo Mae, y combina el reggaetón lento con percusiones de congas. Según explica el músico, el ‘suavetón’ es una propuesta para “cambiar el flow”.

“La gente está muy acostumbrada a escuchar un reggaetón que siempre suena comercial, pero el ‘suavetón’ crea melodías oscuras, misteriosas, pero bailables, que tienen sonidos muy nuestros, como la conga, que están presentes en la cumbia”, afirma.

Renn OG señala que con este estilo esperan llevar el reggaetón ecuatoriano al extranjero. “Hay que mirar hacia afuera, hacia México, Estados Unidos, España, donde tenemos fans, y ver hasta dónde podemos llegar con temas de buena calidad”, añadió.

Renn OG asegura que se inspira en el despecho y en el coqueteo para escribir sus temas. Cortesía

Vivir sin poses

Para el artista, el éxito de Maquillaje no se debe solo a su pegajoso ritmo, sino también al mensaje 'que transmite la canción, la cual ha alcanzado 16 millones de reproducciones en Spotify.

“Lo que te dice la canción es que todos somos mejores sin maquillaje, sin caretas y sin poses. Lo que está dentro de nosotros, eso somos”, comenta.

El tema, relata entre risas, incluso fue utilizado como fondo en un video del presidente de la República, Daniel Noboa. “Como ecuatoriano, es algo que te enorgullece”, afirma.

En 2024, el artista, quien está por concluir su carrera como productor musical, firmó con Warner Music y, en este momento, está preparando nuevos temas y colaboraciones, así como un nuevo EP que verá la luz este año.

Renn Og agrega que no es muy aficionado a las giras y prefiere dedicar más tiempo a la creación musical.

“Soy de dar una gira de un mes y luego desaparecerme para hacer canciones y que la gente me extrañe. Prefiero lanzar mi música y que pase lo que tenga que pasar”, concluye.

