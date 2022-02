El programa de Jonathan Estrada en YouTube, El hueco, lo hizo de nuevo. Con su peculiar humor y entrevistas - además de la ayuda de trago nacional - le sacó muchas verdades al exparticipante de El poder del amor, Renier Izquierdo.

La más real de sus respuestas fue sobre su expareja del reality, Melissa Gate. Aquí remarcó que su relación fue real y que fue un gran apoyo en esos meses en Turquía.

“Melissa marcó mucho en mí. Aprendí mucho de ella y estoy agradecido. Pero el hecho de que no se haya dado la relación me duele, pero no podía abandonar mis sueños por ella. La extraño sí, pero ya pasó. La estimo mucho, pero tuve que dejarla ir”, explicó el actual concursante de Soy el mejor.

Concurso Nacional de Belleza: María Clara Álvarez gana como Top Model Leer más

Además, detalló que ella tuvo la oportunidad de vivir en Ecuador, sin pagar nada, pero no se arriesgó. Sus palabras fueron sinceras e incluso con mucho sentimentalismo. También mostró su celular en donde guarda varias fotografías con la colombiana.

A Miguel Melfi también le mandó consejo de amigo, que no se deje manipular por el show. En las últimas semanas el panameño ha estado involucrado en escándalos y mentiras creados por medios digitales de farándula. Renier recordó que él es su "ñaño".