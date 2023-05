Londres tiene todo preparado para la coronación de Carlos III. El palacio de Buckingham organizó por las calles de la ciudad el primer ensayo oficial. Este contó con las Fuerzas Armadas que estarán mañana y pusieron en práctica el recorrido de ida y vuelta desde la Abadía de Westminster.

La familia real británica, con Carlos a la cabeza, se dejó ver para supervisar que todo esté perfecto. Algunos de sus miembros han participado en los ensayos durante la semana, entre ellos los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. En la coronación habrá muchos más protagonistas que Carlos III y Camilla. Uno de ellos es Guillermo, que será de los primeros en arrodillarse ante su padre. Lo que indica que será un día de muchas emociones.

Guillermo y Kate Middleton. Agencias

“Yo, Guillermo, príncipe de Gales, te juro mi lealtad, mi fe y mi verdad. Me doy a ti como tu siervo en cuerpo y alma. Con la gracia de Dios”. Esta es la frase que dirá el heredero al trono. Este homenaje se lo hará a su padre y será el único familiar de sangre que lo haga, ya que aunque Harry acudirá a la ceremonia, este tomó la decisión de dejar de pertenecer a la familia real británica.

Túnica real de Camilla. Redes

Lo que vestirá Camilla...

La pieza que lucirá Camilla ha sido creada de forma exclusiva para esta ocasión por Ede & Ravenscroft, uno de los sastres más antiguos y reconocidos de la capital británica. La túnica real está confeccionada en terciopelo en color púrpura, tono característico de la realeza, adornada con múltiples bordados a mano en color dorado con un gran significado para la nueva reina, dado que en los bordados se esconden los emblemas más reconocibles del Reino Unido, el de su propia casa familiar, sus flores favoritas y hasta los insectos que más le gustan.

Ella ha querido homenajear a Isabel II al incluir un lirio de los valles, una planta silvestre que representa la buena fortuna y la felicidad, y la flor favorita de la fallecida monarca, en la túnica. Además, se pueden apreciar sus iniciales, abejas y hasta un escarabajo, insectos que representan el amor de Camilla por la naturaleza y el medio ambiente. En esta prenda también está representada el mirto, símbolo de la esperanza, el aciano, representación de la ternura, el helecho culantrillo, signo de pureza, y el Delphinium, flor típica del mes de julio, mes de su nacimiento.

Además, ha elegido una selección de joyas, siendo la más peculiar la pieza con la que será coronada, dado que le pertenecía a María von Teck, bisabuela de Carlos III. También lucirá un anillo de rubí de la monarca Adelaida, esposa de Guillermo IV.

La prenda que llevará la nueva soberana. Redes sociales

Harry irá, pero se marchará rápido

Aunque va a estar en el acto, Harry acudirá solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, que se quedará en Estados Unidos al cuidado de sus hijos, Archie Harrison y Lilibet. Curiosamente, el mayor de los hijos de los duques de Sussex cumple cuatro años el mismo día de la coronación, lo que ha hecho que el príncipe tome una decisión: abandonar la coronación para regresar a casa y poder soplar las velas junto a su familia.

Opiniones

“La coronación de Carlos III es un verdadero espectáculo y los británicos ya tienen bien ensayado el operativo, es similar al que se desarrolló en el funeral de Isabel II, en el jubileo de diamante o cuando se casó Guillermo y Kate. Aquí es donde muestran la mejor cara de su país, la pompa real, y se sienten muy orgullosos, se han dedicado muchas horas a los ensayos. No creo que exista un evento en el mundo que capte la atención como este o cualquier otro de la familia real británica.

Hay un operativo militar impresionante, se ve mucha policía, francotiradores y miembros de seguridad privada. Es un ambiente festivo, la última vez que hubo una coronación fue hace 70 años. Hay muchos turistas, sobre todo de Europa, Estados Unidos y algunos latinos. Se puede decir que con Camilla hubo un gran trabajo de relaciones públicas e imagen porque de ser la mujer más odiada, ahora ya es aceptada”.

Juan Carlos Bejarano, de Telemundo

“Siendo un estadounidense que ha visto a un gobierno favorecer a la clase alta a costa de la clase media, es difícil entender la posición de la gente del Reino Unido de pagar la factura de una ceremonia de coronación de 125 millones de dólares. Esto luego de conceder una herencia libre de impuestos de 500 millones de dólares a un hombre desempleado ( Carlos III ) que vale 2.300 millones y que comenzará su primer trabajo a la edad de 74 años.

Desafiando el concepto de que la sangre real de alguna manera los hace excepcionales, este evento extravagante nos puede servir como recordatorio de lo comunes que realmente son al ser espectadores de una relación tensa entre padre e hijo, lazos fraternales y la mujer que rompió el matrimonio de Carlos con la princesa Diana, en plena exhibición. Uno espera que la pomposidad de la coronación sea minimizada y que el servicio a su pueblo sea el centro del escenario para este nuevo reinado”.

Óscar Sebastián Cován, Celebrity Access TV

Viernes

Carlos III almorzará en Buckingham con los Gobernadores Generales y Primeros Ministros del Reino (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales) y después asistirá a una reunión con los Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Marlborough House.

Además se ha organizado una recepción para invitados de otras casas reales y en la que también estará la nueva generación, ya que Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica han confirmado su presencia.

Sábado

En la mañana comenzarán a acceder a la abadía los primeros invitados de los 2.200 que presenciarán la coronación, pero no será hasta la media mañana cuando lleguen los miembros de otras casas reales, jefes de Estado, primeros ministros, mandatarios extranjeros y la Familia Real británica.

Luego la escolta de Carlos III se preparará para el desfile desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. La ceremonia religiosa será a las 11:00 (hora inglesa) y se extenderá hasta cuando Carlos III y Camilla, ya coronados, inicien su desfile de regreso al palacio de Buckingham, esta vez en carroza de oro y a paso lento para propiciar un baño de multitudes. Al llegar al palacio serán recibidos por los distintos cuerpos del Ejército británico y saludarán desde el balcón, rodeados de otros miembros de la Familia Real.

Domingo

La celebración continuará con The Big Lunch, que es un gran almuerzo vecinal. Calles, parques y los lugares de ocio comunitarios se llenarán de mesas repletas de comida para propiciar el encuentro entre comunidades y hacer que se forjen lazos en torno al nuevo soberano. En algunos picnics se espera la presencia de miembros de la Familia Real. A media tarde y hasta casi la medianoche dará comienzo en el Castillo de Windsor un gran concierto con artistas como Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli y Lionel Richie, además habrá espectáculos de teatro y danza.

Lunes

Será festivo en el Reino Unido y desde la Casa Real y el Gobierno británico se invita al público a participar en The Big Help Out, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del voluntariado.