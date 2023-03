Reese Witherspoon se divorcia de Jim Toth

El anuncio llegó prácticamente a pocos días de que la pareja celebrara su aniversario número 12 de matrimonio. Reese Witherspoon indicó a través de sus redes sociales que todo llegaba a su fin como Jim Toth, un conocido agente de talentos de Hollywood.

Según medios internacionales como Emol, la relacion de de los actores habría estado enfrentando una crisis desde hace algún tiempo.

Era un “secreto a voces en la industria, hacía meses. No hay grandes escándalos ni dramas, solo dos personas que se han convertido en compadres y que ya no tienen sentimientos románticos el uno por el otro”, comentó una fuente al portal Page Six.

El Daily Mail menciona por su parte que la pareja llevaba vidas separadas por la ocupada agenda de la famosa rubia.

Witherspoon y Toth son padres de Tennessee, de 10 años, a quienes ellos destacan como su prioridad. “Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento. Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos por este próximo capítulo”, menciona la oscarizada estrella en su cuenta de Instagram.

La carismática actriz tiene dos hijos mayores fruto de su primer matrimonio con Ryan Phillippe, Ava (23) y Deacon (19).