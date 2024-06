¿Qué hacer en Quito? Aquí algunas recomendaciones para el 28, 29 y 30 de junio

La 'Carita de Dios' también se prepara con nuevas actividades que podrás realizar en compañía de tu familia y amigos. Desde obra de teatro hasta espacios para una buena lectura. EXPRESO te trae una lista a la que tú también puedes sumarte.

CASA TOLEDO

Céline Dion: Estremecedor video a causa del síndrome de persona rígida Leer más

Para la carita de Dios, la cita es en el centro cultural Casa Toledo con la obra 'vestidas y alborotadas'. Una producción que muestra el día de la prueba de vestido para la boda de Sofia. Ella duda en casarse.

Estará acompañada de Elena, su madre que podría parecer conservadora, pero en realidad no lo es y Sielia, su profesora de yoga, que tiene un tremendo secreto por revelar. Disfruta de esta propuesta el sábado 29 junio a las 20:00 y domingo 30 junio a las 18:00. Por 15 dólares entran 2 personas.

MUSEO DE LA CIUDAD

Una nueva muestra expositiva llega al Museo de la Ciudad. Conozca Asilvestrados: el primer lugar de vida silvestre, dentro de un espacio patrimonial en la ciudad de Quito. Aquí se recuperaron plantas nativas y especies silvestres. Un lugar que aporta al cuidado de la salud mental. Acude a este encuentro natural el 29 de junio a las 11:30. La entrada es gratuita.

COPA AMÉRICA

¡Fin de semana sin fútbol, no es fin de semana! Por ello, no puedes perderte este domingo 30 de junio, el enfrentamiento entre Ecuador vs México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un decisivo partido que definirá su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024. El encuentro está programado para las 19:00 y promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados del fútbol.

Luciana Guschmer a Álex Vizuete: "No hay que mentir por convivir" Leer más

Ecuador llega tranquilo tras una victoria de 3-1 sobre Jamaica el pasado 26 de junio. Los goles de la Tricolor les brindaron una diferencia de goles favorable, que podría ser determinante para asegurar el primer o segundo lugar en su grupo.

Cinco películas para ver en Netflix este fin de semana

Si no deseas salir de casa y prefieres un plan 'light' con tu familia, te dejamos las series más populares de Netflix para que disfrutes este 'finde' desde la comodidad de tu cama.

Mi reno de peluche The Gentlemen: La serie Los Bridgerton ( temporada 3) El problema de los tres cuerpos Siempre el mismo día

Para leer sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ