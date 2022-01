Dicen que la televisión es el reflejo de la sociedad, y ¿por qué será que el formato de los realities shows gusta tanto al público? Tal vez porque se parece mucho a la vida actual. Hoy la gente tiende a admirar e idealizar la vida de otros que han triunfado pero, al mismo tiempo, disfrutan de hundirlos por sus comportamientos sin conocer más allá de lo que se ve en una pantalla.

Siempre está el morbo de saber qué hacen los demás y las decisiones que toman para así emitir juicios de valor. La mayoría de veces, los participantes de estos programas llegan a ser personas comunes que buscan demostrar su talento, dependiendo al tipo de reality que se inscriben, o fama y dinero. Pero, ¿a qué costo?

Exponer las vulnerabilidades, fortalezas, alegrías y tristezas es el precio, por así decirlo, de estar ahí. Al final, es posible que se lleven una recompensa, pero también que su tránsito por la TV pase desapercibido. Al desnudarse frente a las cámaras logran captar la atención de quienes los ven e inician un camino sin retorno de ser juzgados y hasta humillados.

Condenar estos espacios puede ser tan peligroso como condenar a los participantes. Al fin de cuentas, nadie obliga al otro a hacer algo que no quiere.

EL CASO DE LA ESPAÑOLA VERÓNICA FORQUÉ

En diciembre del 2021, la reconocida actriz española Verónica Forqué se suicidó. El país entero se conmocionó por la noticia, ya que estaba figurando como participante de MasterChef Junior. Durante sus apariciones, recibía cientos de críticas de los espectadores a través de redes sociales.

Tras conocerse la noticia de su muerte, inmediatamente se apuntó al reality como culpable. Aunque lo que vivió Forqué como participante fue muy fuerte y la exposición que tuvo también, al final nunca se sabrá el porqué de la fatal decisión de la actriz y si hubo alguna forma de evitarla.

SE HA DESVIRTUADO EL VERDADERO OBJETIVO

EXPRESIONES conversó con Darío Fernández, productor de TV, quien compartió su visión sobre la transformación que han tenido los programas de telerrealidad desde sus inicios hasta ahora.

“Actualmente no se valora ni se considera el principio fundamental que se ejecuta como experimento social. Por ende, sí, hoy por hoy se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, pero porque ellas mismas se inclinan ante esa variable. Si se siguiera un verdadero patrón a la hora de elegir los participantes, previo al show ellos ya deberían haber pasado por psicólogos o sociólogos que den luz verde a su participación".

E insiste en una definición básica: "Un buen reality show, a más de entretener, debe tener un fundamento u objetivo a cumplir” y añade que es parte de la filosofía y el formato ser mediático.

ELLOS LO SABEN

La cantante Vivianna Gómez confiesa que le encantó participar en 'La Voz Ecuador'. “Mi familia y yo éramos súper fans de ese reality. Yo ya sabía que me iba a dedicar a la música y fue una plataforma para mi carrera. Aprendí mucho. Particularmente, creo que en el que yo participé no se juega mucho con las vulnerabilidades de los participantes. Si tú tienes una historia importante que contar que crees que va a conmover al público, se va a resaltar".

Desde su experiencia, indica que es importante ser consciente de que se va a exponer el talento, que es lo que importa, y que este puede direccionarse a cómo se quieres ser visto.

"Siento que yo supe manejar los comentarios malos con el apoyo de mi familia, también decidía omitir o no leer. El secreto está en no tomarlo de forma personal. Entiendo que hay realities de otro tipo que son mucho más duros con los participantes, en estos sí creo que sería importante tener una ayuda psicológica”.

Don Day es otro caso interesante. Decidió salir de 'El poder del amor' antes de que este finalice e hizo un Instagram live junto a su novia, Elizabeth Cader, en el que hizo fuertes declaraciones sobre la producción del show. Aseguró que los “manipuladores” fueron los turcos y aclaró que nada de lo que diría sería en contra de sus compañeros.

“Todos fuimos víctimas y todos se defendieron como pudieron. Una de las cosas que sí me dio mucho coraje fue que nunca mostraron nuestra historia. A la producción le llegó a parecer aburrida porque querían que nos peleáramos”, sostuvo.

Añadió que dejó de seguir un libreto porque se enamoró. “Sí hay votos, pero al final ustedes no saben la cantidad. Ellos (producción) manejaban quién se iba y quién no, los que no daban contenido para ellos”, fue otra de las polémicas frases que soltó.