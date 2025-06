Raúl de Molina: ¿Qué es panniculectomía, la cirugía a la que se sometió?

El presentador Raúl de Molina pasó por el quirófano para realizarse una panniculectomía, cirugía que elimina el exceso de piel en el abdomen. El conductor de El gordo y la flaca reveló que lo hizo por incomodidad física. “No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho”, contó a People en Español.

Antonella Moscoso: Con su vestido de novia quiere verse como una princesa Leer más

Sin embargo, su recuperación no fue sencilla. A los pocos días, terminó en el hospital por automedicarse con pastillas antiinflamatorias que le recomendaron sin consultar a su cirujano. “Quizá no me debía de haber hecho la cirugía, pero era necesario”, reconoció.

La advertencia de Raúl de Molina

El doctor Daniel Campos explicó que este procedimiento no tiene fines estéticos, sino médicos. A diferencia de una abdominoplastia, la panniculectomía no incluye el tensado de músculos.

Molina aprovechó para dejar una advertencia: “Hay que asesorarse con su médico, hay que decirle a la gente que no esté bobeando como yo”.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez: su boda está llena de hermetismo y dinero Leer más

¿Qué es y para qué sirve la panniculectomía?

Este procedimiento se recomienda para pacientes que han perdido más de 45 kilos y han mantenido ese peso durante al menos seis meses. Es indispensable que la persona no sea fumadora, se encuentre en buen estado de salud y tenga expectativas realistas sobre los resultados. En ciertos casos, puede estar cubierto por seguros médicos si se documentan complicaciones asociadas al exceso de piel.

Entre los beneficios se encuentran la mejora en la higiene personal, la reducción de dolor en la espalda y mayor facilidad para realizar actividad física. Sin embargo, también existen riesgos como infecciones, sangrados o acumulación de líquidos, así como una cicatriz permanente en el abdomen. El tiempo de recuperación puede variar entre cuatro y ocho semanas, e incluye el uso de prendas de compresión y seguimiento médico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!